قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمر فرج وشقيقه في قبضة الأمن.. فيديوهات خادشة تضعهما خلف القضبان
ننشر أقوال ضابط الرقابة الإدارية في ضبط مدير جمارك حقق 17 مليون جنيه كسبا غير مشروع
حكم المصافحة بين المصلين بعد الصلاة .. دار الإفتاء تجيب
الرئيس السيسي يؤكد أهمية التعاون والتنسيق المصري الأمريكي لاحتواء التصعيد الإقليمي
الاحتلال يتلقى الضربات.. اختراق مسيرة حوثية الأجواء جنوب إسرائيل بالتزامن مع الهجوم الفدائي بالقدس المحتلة
بعد إعلان الأمم المتحدة عن مجاعة غزة | خبير: حصار خانق وظروف معيشية مأساوية
أسعار الذهب اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
الرئيس السيسي: مصر مستمرة في جهودها لتحقيق التهدئة وخفض التوتر بالمنطقة
سقوط 4 جنود احتلال..و67 شهيـــدًا في 24 ساعة وتهديد بقصف ليس له مثيل على غزة
كيفية حجز قطعة أرض بمشروع مسكن
مفتي الجمهورية يستقبل نظيره الشيشاني لبحث آفاق التعاون المشترك
إسرائيل تمنع نائبة رئيس الوزراء الإسباني من دخول تل أبيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

شركة صرف الإسكندرية تكرّم أبناء العاملين المتفوقين دراسيًا

تكريم أبناء العاملين المتفوقين دراسيًا
تكريم أبناء العاملين المتفوقين دراسيًا
أحمد بسيوني

نظمت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، احتفالية مميزة لتكريم أبناء العاملين المتفوقين دراسيًا في مختلف المراحل التعليمية “الثانوي – الإعدادي – الكليات – الدبلومات”، وذلك بمركز التدريب بمحطة التنقية الشرقية، بحضور اللواء “محمود نافع” رئيس مجلس الإدارة، وقيادات الشركة، وجمع من العاملين وأسرهم.

وشهدت الاحتفالية تكريم أبناء العاملين المتفوقين، إلى جانب العاملين الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه، تقديرًا لجهودهم العلمية والمهنية، وتشجيعًا لهم على مواصلة مسيرة النجاح والتميز. كما شمل التكريم طلاب المدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية باعتبارهم جيل المستقبل في قطاع المياه والصرف الصحي، لما يبذلونه من جهد في التعلّم والتدريب ليكونوا امتدادًا لمسيرة العطاء.

وفي لمسة وفاء، خصصت الشركة فقرة لتكريم أبناء شهداء العمل والواجب من العاملين بالشركة، تقديرًا لتضحيات ذويهم الذين بذلوا أرواحهم في سبيل أداء واجبهم، ليظلوا رمزًا للإخلاص والانتماء.

وأكد اللواء “محمود نافع” خلال كلمته، أن هذه الفعاليات تأتي في إطار حرص الشركة على غرس قيم الولاء والانتماء، وخلق حالة من الرضا الوظيفي بين العاملين عبر الاهتمام بأسرهم ودعم أبنائهم، مشيرًا إلى أن العاملين هم الثروة الحقيقية للشركة، وأن الاستثمار في تنمية مهاراتهم وأبنائهم يعزز من قدرتها على تحقيق التميز في الأداء والخدمات.

وفي ختام الاحتفالية، قام “نافع” بتوزيع شهادات التقدير والجوائز على المتفوقين، مؤكدًا أن الشركة ستظل داعمًا أساسيًا للعاملين وأسرهم، ومحفزًا لمزيد من العطاء والإنجاز.

الاسكندرية صرف الاسكندرية تكريم أبناء العاملين المراحل التعليمية المختلفة شركة الصرف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. تظهر في هذا الموعد

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق و50.9 للتربية .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025.. الحكومة تعلن مفأجاة للموظفين

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجور

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم في مصر

أسعار الدواجن

انخفضت تاني.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الطماطم

نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة بخصوص سعر الطماطم

الفنان كريم مغاوري

تفاصيل عملية استغرقت 6 ساعات للفنان كريم مغاوري .. ورسالة مؤثرة لوالده |خاص

ترشيحاتنا

غزة

مصادر طبية فلسطينية: 32 شهيدا بنيران جيش الاحتلال

الذهب والدولار

أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم

اللحوم والطماطم

أسعار اللحوم والطماطم.. نقيب الفلاحين يوجه رسالة عاجلة للمواطنين

بالصور

"وضع الحيوانات الأليفة".. ابتكار من تسلا لحمايتها داخل سياراتها

تقنية وضع الكلب
تقنية وضع الكلب
تقنية وضع الكلب

الثوم النيء.. السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة

الثوم النئ..السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة
الثوم النئ..السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة
الثوم النئ..السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة

رينو تدخل سباق السيارات الهجينة بـ Symbioz E-Tech 160

Symbioz E-Tech 160
Symbioz E-Tech 160
Symbioz E-Tech 160

الأسماك مرتين أسبوعيا.. وصفة الأطباء لصحة جيدة

الاسماك مرتين اسبوعيا..وصفة الاطباء لصحة جيدة
الاسماك مرتين اسبوعيا..وصفة الاطباء لصحة جيدة
الاسماك مرتين اسبوعيا..وصفة الاطباء لصحة جيدة

فيديو

حجاب أسما شريف منير

قرار مفاجئ .. هل ارتدت أسما شريف منير الحجاب؟

تكريم وزير الدفاع للقادة

أوفوا العطاء..وزير الدفاع يكرم عددا من قادة القوات المسلحة

خسوف القمر الدموي

القمر أحمر وانحسار مياه البحر .. مشاهد الخسوف في سماء مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

المزيد