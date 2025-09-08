شركة صرف الإسكندرية تكرّم أبناء العاملين المتفوقين دراسيًا

نظمت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، احتفالية مميزة لتكريم أبناء العاملين المتفوقين دراسيًا في مختلف المراحل التعليمية “الثانوي – الإعدادي – الكليات – الدبلومات”، وذلك بمركز التدريب بمحطة التنقية الشرقية، بحضور اللواء “محمود نافع” رئيس مجلس الإدارة، وقيادات الشركة، وجمع من العاملين وأسرهم.

وشهدت الاحتفالية تكريم أبناء العاملين المتفوقين، إلى جانب العاملين الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه، تقديرًا لجهودهم العلمية والمهنية، وتشجيعًا لهم على مواصلة مسيرة النجاح والتميز. كما شمل التكريم طلاب المدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية باعتبارهم جيل المستقبل في قطاع المياه والصرف الصحي، لما يبذلونه من جهد في التعلّم والتدريب ليكونوا امتدادًا لمسيرة العطاء.

وفي لمسة وفاء، خصصت الشركة فقرة لتكريم أبناء شهداء العمل والواجب من العاملين بالشركة، تقديرًا لتضحيات ذويهم الذين بذلوا أرواحهم في سبيل أداء واجبهم، ليظلوا رمزًا للإخلاص والانتماء.

وأكد اللواء “محمود نافع” خلال كلمته، أن هذه الفعاليات تأتي في إطار حرص الشركة على غرس قيم الولاء والانتماء، وخلق حالة من الرضا الوظيفي بين العاملين عبر الاهتمام بأسرهم ودعم أبنائهم، مشيرًا إلى أن العاملين هم الثروة الحقيقية للشركة، وأن الاستثمار في تنمية مهاراتهم وأبنائهم يعزز من قدرتها على تحقيق التميز في الأداء والخدمات.

وفي ختام الاحتفالية، قام “نافع” بتوزيع شهادات التقدير والجوائز على المتفوقين، مؤكدًا أن الشركة ستظل داعمًا أساسيًا للعاملين وأسرهم، ومحفزًا لمزيد من العطاء والإنجاز.