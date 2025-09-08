طارق العشري: جميع مدربي الدوري المصري يحلمون بتدريب فريق الكرة بالأهلي

أكد طارق العشري المدير الفني السابق لفريق الاتحاد السكندري، أن جميع مدربي الدوري المصري الممتاز يحلمون بتدريب فريق الكرة بالنادي الاهلي، منوها بأن ذلك حلم يسعى إلى تحقيقه.

وقال العشري في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: بداية الدوري للاهلي كانت مذبذبة وهذا أمر نادر للنادي الأهلي، ولاعبو الأهلي كانوا غير مقتنعين بريبيرو، خصوصا أن تدريب الفرق الكبيرة مختلف.

وأضاف: كثرة التغييرات التي كان يجريها ريبيرو في التشكيل أمر خاطئ من المدرب، واتمنى نجاح عماد النحاس مع الاهلي وان يمنحه الاهلي الفرصة كاملة مع الفريق، وعماد النحاس أمام فرصة جيدة في المباريات المقبلة للاهلي في الدوري.

وتابع: طول عمري بحب الأهلي وكل مدربي مصر يحلمون بتدريب النادي الاهلي والاهلي يرفع اسم اي حد، وهذا حلم بكل تأكيد وأطمح إلى تحقيقه.