كوثر محمود: واقعة الكويت تثبت أن التمريض المصري من أمهر الفرق عالميا

أجرت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، اتصالًا هاتفيًا بالممرضة المصرية صفاء رحمو، بطلة واقعة إنقاذ مسن داخل أحد المراكز التجارية الشهيرة بالكويت، لتشيد بشجاعتها ومهارتها التي أنقذت حياة رجل سبعيني في لحظة فارقة.

وأعلنت نقيب التمريض عن إرسال شهادة تقدير رسمية لصفاء رحمو عبر وسائل التواصل الخاصة بها، نظرًا لتعذر وجودها في مصر خلال الفترة الحالية، مشددة على أن ما قامت به يعكس كفاءة ومهنية التمريض المصري، الذي يحظى بسمعة عالمية مشرفة.

وأكدت أن ما فعلته صفاء رحمو يمثل رسالة قوية للعالم كله بأن التمريض المصري قادر على إثبات جدارته في أي مكان، وأن أبناء المهنة هم نموذج للالتزام والإنسانية والكفاءة، يرفعون اسم مصر عاليًا في كل المحافل.

الواقعة التي أثارت إعجابًا واسعًا داخل وخارج الكويت، وقعت في مول 360 بمنطقة الزهراء، فقد سقط رجل يبلغ من العمر 70 عامًا مغشيًا عليه فجأة دون الاستجابة لأي إفاقة، لكن تواجد الممرضة المصرية في المكان نفسه كان نقطة التحول، إذ سارعت بخبرتها ومهارتها إلى إجراء عملية الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) حتى عاد النبض للرجل، لتنقذه من موت محقق.

المشهد الذي وثقه أحد المتواجدين انتشر بسرعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، لتتصدر الممرضة المصرية حديث الرأي العام في الكويت، ويُطلق عليها لقب "البطلة".