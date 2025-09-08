غادروا الآن.. نتنياهو: أسقطنا 50 برجا في غزة خلال يومين

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين إسقاط 50 برجا في مدينة غزة خلال اليومين الماضيين.

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن تدمير أبراج غزة هو البداية للعملية الأقوى، موجها رسالة لسكان غزة قائلا “غادروا الآن”.

ويشير نتنياهو في تصريحاته إلى العملية العسكرية التي يعتزم الجيش الإسرائيلي تنفيذها باحتلال قطاع غزة بالكامل.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة مبانٍ في غزة، بعد ساعات من تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بأن "إعصارًا قويًا سيضرب سماء مدينة غزة اليوم، وستهتز أسطح أبراج الرعب".

وفي الأيام الأخيرة، شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات على مباني شاهقة في مدينة غزة، زعم أن حماس تستخدمها لشن عمليات ضد القوات، بعد تحذير السكان من الفرار. واليوم الاثنين أيضًا، أصدر الجيش تحذيرًا لأحد هذه المباني، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.