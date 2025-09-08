القصف الإسرائيلي يحصد أرواح اللبنانيين.. مجزرة جديدة في البقاع

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الاثنين وزاعن استشهاد 5 مواطنين وإصابة 5 آخرين خلال الغارات التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق البقاع وجرود الهرمل.

وأضافت الصحة اللبنانية أن القصف الإسرائيلي على منطقة ميش الجيل، أسفر عن إصابة لبناني جراء قنبلة صوتية.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، شن جيش الاحتلال سلسلة من الغارات على شرق لبنان، حيث زعم الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مواقع تابعة لحزب الله المدعوم من إيران.

ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بوقوع سبع غارات في منطقة الهرمل الشرقية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه ضرب عدة "أهداف تابعة لمنظمة حزب الله" في سهل البقاع، بما في ذلك ما وصفه بمعسكرات تدريب تستخدمها قوة الرضوان النخبوية التابعة للحزب.