نائب وزير الخارجية التركي من معبر رفح: إسرائيل مذنبة في حق الإنسانية
مدبولي: خطة لزيادة حجم أسطول الطيران 30% خلال الفترة المقبلة
دون حدوث إصابات.. هيئة مترو الأنفاق تكشف أسباب سقوط عدد من ركاب السلم الكهربائي بمحطة مسرة
جراحة عاجلة استغرقت 6 ساعات| مفيدة شيحة تكشف مفاجأة عن حالة رنا رئيس
موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وكيفية الاستعلام عن الزيادة الأخيرة
أذكار المساء النبوية.. أدعية مأثورة عن الرسول
رسميا.. موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025
الرئيس السيسي: تراجع مصداقية مجلس الأمن دفع العديد من الدول للمطالبة بإلغاء حق "الفيتو"
الرئيس السيسي: تهجير غزة يهدد «منظومة السلام» بالشرق الأوسط
الرئيس السيسي أمام البريكس: مصر ترفض أي سيناريو يستهدف تهجير الفلسطينيين
دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في المناهج وتحويل 1270 مدرسة فنية لـ“تكنولوجية تطبيقية”
تعاون بين إيجاس وبي بي البريطانية لحفر 5 آبار جديدة للغاز بالبحر المتوسط
غليان في إسطنبول .. قمع تظاهرات أمام مقر أكبر أحزاب المعارضة التركية

ناصر السيد

أطلقت الشرطة التركية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين أمام مقر حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في إسطنبول، في خضم معركة على القيادة. 

اعتقلت الشرطة التركية عدة أشخاص يوم الاثنين أثناء محاولتها تفريق أنصار المعارضة الذين تجمعوا أمام مقر حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في إسطنبول، وذلك بعد يوم من إغلاق السلطات للمبنى وتقييد الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي.

وأفاد مراسل وكالة فرانس برس بوقوع مناوشات بين شرطة مكافحة الشغب وما يصل إلى 200 متظاهر، بينهم نواب، قضوا ليلتهم خلف حواجز الشرطة. واعتقل ما بين 10 و20 شخصًا بينما كان الضباط يحاولون إفساح الطريق لوصول أمين عيّنته المحكمة.

جاءت هذه المواجهة عقب حكم أصدرته المحكمة الابتدائية المدنية الخامسة والأربعون في إسطنبول الأسبوع الماضي، يقضي بإلغاء مؤتمر حزب الشعب الجمهوري الإقليمي لعام 2023، وإقالة رئيس الحزب الإقليمي أوزغور تشيليك و195 عضوًا من أعضاء مجلس الإدارة، وتعيين السياسي المخضرم غورسيل تكين زعيمًا مؤقتًا.

مساء الأحد، أغلقت الشرطة التركية المبنى، وفرض محافظ إسطنبول حظرًا مؤقتًا على التجمعات العامة في الأحياء المركزية. 

في الوقت نفسه، أفادت هيئات رقابية، منها جمعية حرية التعبير (İFÖD)، بتقييد الوصول إلى منصات "إكس" وإنستجرام، ويوتيوب، وتيك توك، وفيسبوك، وواتساب، وتيليجرام، وسيجنال في جميع أنحاء البلاد.

دافع وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا عن هذه الإجراءات، محذرًا من أن "تجاهل قرارات المحاكم ومحاولة حشد الناس في الشوارع يمثلان تحديًا واضحًا لسيادة القانون".

تأتي هذه الحملة قبل أقل من أسبوع من جلسة استماع مهمة في أنقرة في 15 سبتمبر، حيث ستستأنف محكمة مدنية النظر في قضية تسعى إلى إلغاء المؤتمر الوطني لحزب الشعب الجمهوري الذي عُقد في نوفمبر 2023، والذي أوصل أوزغور أوزيل إلى قيادته. 

ويمكن أن يؤدي صدور حكم ضد المؤتمر إلى تجريد أوزيل من رئاسته، أو تعيين أمين لإدارة الحزب، أو إصدار أمر بعقد مؤتمر جديد.

واجه حزب الشعب الجمهوري، الذي فاز بأكبر مدن تركيا في الانتخابات المحلية لعام 2024، والذي يتقدم في استطلاعات الرأي على حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، ضغوطًا قانونية متزايدة.

