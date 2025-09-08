نائب وزير الخارجية التركي من معبر رفح: إسرائيل مذنبة في حق الإنسانية

اتهم نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز، إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكداً أن أنقرة لن تتخلى عن غزة وستواصل دعمها للقضية الفلسطينية والعمل على تطبيق حل الدولتين.

وخلال زيارة وفد من البرلمان التركي إلى معبر رفح البري، شدد المسؤولون الأتراك على أن ما تقوم به إسرائيل يمثل "جريمة ضد الإنسانية"، وأن استمرار الإبادة بحق شعب أعزل يهدد استقرار المنطقة بأكملها.

وأكد يلماز أن تركيا أوقفت علاقاتها التجارية مع إسرائيل، مشدداً على ضرورة توحيد الجهود الدولية لنصرة غزة والدفاع عن الإنسانية. وقال: "وجودنا في معبر رفح رسالة واضحة: غزة ليست وحدها"، مطالباً المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل على جرائمها، وإلزامها بدفع تعويضات لإعادة إعمار القطاع.