الأقصر .. مصرع عامل داخل بئر صرف صحي بقرية الدقيرة
على أنغام آه لو لعبت يا زهر.. عمرو أديب يرقص مع أحمد شيبه
خبير أمن معلومات يحذر المصريين من طريقة منتشرة لاختراق البيانات الشخصية والبنكية
جدول مباريات الزمالك في الموسم الجديد من كأس الرابطة
مدحت العدل يكشف إمكانية تنظيم جلسة صلح بين شيرين وأنغام
فريال أشرف تفوز ببرونزية الدوري العالمي للكاراتيه
كمال ماضي: نتنياهو اعترف بلسانه أن الاحتلال يُغلق معبر رفح
الأهلي يتعاقد مع الأمريكي جوردان ثيودور لدعم فريق السلة
السجن المؤبد لـ نقاش قتل زوجته بخرطوم مياه في العمرانية
موقع الرئاسية يعرض فيديو لمشاركة الرئيس السيسي في قمة «بريكس» الاستثنائية
عمرو أديب: انا بره البرنامج في حياتي العادية دمي تقيل
بعدما كانت سلعة.. أستاذ بالأزهر: النبي كرم المرأة وأعطاها حقوقها وواجبها
أخبار العالم

نائب وزير الخارجية التركي من معبر رفح: إسرائيل مذنبة في حق الإنسانية

الوفد التركي عند معبر رفح
الوفد التركي عند معبر رفح
قسم الخارجي

اتهم نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز، إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكداً أن أنقرة لن تتخلى عن غزة وستواصل دعمها للقضية الفلسطينية والعمل على تطبيق حل الدولتين.

وخلال زيارة وفد من البرلمان التركي إلى معبر رفح البري، شدد المسؤولون الأتراك على أن ما تقوم به إسرائيل يمثل "جريمة ضد الإنسانية"، وأن استمرار الإبادة بحق شعب أعزل يهدد استقرار المنطقة بأكملها.

وأكد يلماز أن تركيا أوقفت علاقاتها التجارية مع إسرائيل، مشدداً على ضرورة توحيد الجهود الدولية لنصرة غزة والدفاع عن الإنسانية. وقال: "وجودنا في معبر رفح رسالة واضحة: غزة ليست وحدها"، مطالباً المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل على جرائمها، وإلزامها بدفع تعويضات لإعادة إعمار القطاع.

نائب وزير الخارجية التركي معبر رفح إسرائيل حق الإنسانية نوح يلماز ارتكاب إبادة جماعية الشعب الفلسطيني قطاع غزة تطبيق حل الدولتين البرلمان التركي معبر رفح البري

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق و50.9 للتربية .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

أرشيفية

جريمة عمرها 5 سنوات.. هيكل عظمي يكشف قتل شابين لشقيقهما بسبب معاملته لوالدتهم

نتيجة المرحلة الثالثة 2025

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 من خلال هذا الرابط

تنسيق الجامعات 2025

انخفاض تنسيق آداب وحقوق وتربية وخدمة اجتماعية.. مؤشرات المرحلة الثالثة 2025

مفيدة شيحة

جراحة عاجلة استغرقت 6 ساعات| مفيدة شيحة تكشف مفاجأة عن حالة رنا رئيس

مترو الأنفاق

دون حدوث إصابات.. مترو الأنفاق يكشف أسباب سقوط عدد من ركاب السلم الكهربائي بمحطة مسرة

المتهمان

أعلنا عن ممارسة الفجور .. تفاصيل القبض على بلوجرز جديدين

تأخير الساعة

تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

الفنان السوري سلوم حداد

محمد علي رزق يرد على سلوم حداد بعد سخريته من الفنانين المصريين

غادة عادل

غادة عادل في أحدث ظهور مع كلابها: دايمًا أثق في الحيوانات

أحمد سعد وياسمين عبد العزيز

أحمد سعد يرقص مع ياسمين عبدالعزيز على أنغام "شفتشي"

بالصور

ماذا يحدث عند إضافة الشبت للسلطة

الشبت
الشبت
الشبت

علامات الكبد الدهني على اليدين.. إشارات صامتة تستحق الانتباه

علامات الكبد الدهني التي قد تظهر على اليدين
علامات الكبد الدهني التي قد تظهر على اليدين
علامات الكبد الدهني التي قد تظهر على اليدين

بعد إعلان عمرو أديب عن تناولها.. دراسة تكشف أسرارا صادمة لفيتامينات إطالة العمر

الفيتامينات
الفيتامينات
الفيتامينات

تاكو لحم البقر المشوي .. وصفة شهية بطابع مكسيكي أصيل

تاكو لحم البقر المشوي
تاكو لحم البقر المشوي
تاكو لحم البقر المشوي

تدريب النجم الساطع

النجم الساطع 2025.. تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية والتدريب على الحروب الحديثة

