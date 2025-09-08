قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

استثماراته تبلغ 900 مليار جنيه.. خبير اقتصادي: مشروع مراسي البحر الأحمر نقلة نوعية للسياحة ويوفر 175 ألف فرصة عمل

مراسي البحر الأحمر
مراسي البحر الأحمر
رنا أشرف

يأتي إطلاق مشروع مراسي البحر الأحمر باستثمارات ضخمة تبلغ نحو 900 مليار جنيه، كخطوة جديدة على طريق إعادة رسم خريطة السياحة المصرية، وذلك بعد النجاح اللافت الذي حققته تجربة مراسي الساحل الشمالي، التي تحولت خلال سنوات قليلة إلى القلب النابض للبحر المتوسط. 

 ومن هنا، تتجه الأنظار إلى البحر الأحمر لمتابعة مشروع ضخم يتوقع أن يحدث نقلة نوعية في القطاع السياحي، على غرار ما جرى في الساحل، مع ما يحمله من فرص استثمارية وتنموية واسعة.

التعاون مع الإمارات والسعودية يمنح المشروع قيمة إضافية

قال الخبير الاقتصادي أحمد معطي في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن المشروع السياحي الجديد يمثل إضافة كبرى للاقتصاد المصري، موضحًا أن حجم الاستثمارات يتجاوز 900 مليار جنيه، ويضم أكثر من 4 آلاف غرفة فندقية.

وأكد معطي أن أحد أبرز مكاسب المشروع يتمثل في توفير فرص العمل، حيث من المتوقع أن يخلق نحو 150 ألف وظيفة خلال فترة الإنشاء، بالإضافة إلى 25 ألف وظيفة دائمة بعد التشغيل، مشددًا على أن الدولة سيكون لها حصة في المشروع بما يضمن استفادتها المباشرة من عوائده.

وأضاف أن التعاون مع شركتين كبريين من الإمارات والسعودية يمنح المشروع قيمة إضافية، إذ سيجعل منطقة البحر الأحمر وجهة أساسية للسائح الخليجي، بعدما كانت تقتصر غالبًا على السائحين الأجانب، مشيرًا إلى أن هذا من شأنه زيادة حجم الدعاية والترويج للمشروع في البلدين، وبالتالي رفع معدلات الإيرادات السياحية بشكل ملحوظ.

وأوضح معطي أن المشروع لن يقتصر تأثيره على قطاع السياحة فقط، بل سيمثل رافعة تنموية للمنطقة بأكملها، حيث سيدفع المطورين العقاريين إلى الاستثمار في المناطق المحيطة، على غرار ما حدث في مشروعات كبرى مثل رأس الحكمة، وهو ما يعزز من تنمية منطقة البحر الأحمر بالكامل.

وشدد الخبير الاقتصادي على أن توجه الدولة نحو تنمية البحرين الأحمر والمتوسط يعكس رؤية استراتيجية واضحة لاستغلال محفظة الأراضي المصرية وثرواتها غير المستغلة منذ عقود، لافتًا إلى أن هذه المشروعات تمثل تعميرًا لمساحات واسعة كانت مهملة، وتحويلها إلى مناطق نابضة بالحياة توفر استثمارات مستدامة وفرص عمل دائمة، بما يعود بالنفع على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية.


 

مراسي البحر الأحمر مراسي الساحل الشمالي البحر الأحمر رأس الحكمة الأراضي المصرية

