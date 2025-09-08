وزيرة التضامن تشهد فعاليات المعسكر التدريبي للنسخة الأولي من برنامج «قادة مدارس الجمهورية»

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات المعسكر التدريبي للنسخة الأولي من برنامج «قادة مدارس الجمهورية»، والذي أطلقته مؤسسة «شباب القادة» في إطار إستراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري وتعزيز وعي طلاب وطالبات التعليم قبل الجامعي، وذلك بالمركز الرئيسي للأنشطة الطلابية بالعجوزة.

ويعد المعسكر التدريبي أول وأكبر برنامج لدعم اتحاد طلاب وطالبات مدارس مصر، حيث تنفذه مؤسسة شباب القادة وبالشراكة مع يونيسف، وتحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للمرأة، وتحت مظلة المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، في إطار برنامج تمكين المرأة المصرية، بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وشاركت وزيرة التضامن الاجتماعي في جلسة حوارية تحت عنوان "دعم وزارة التضامن لقادة المدارس"، وذلك بحضور النائب أحمد فتحي رئيس مجلس أمناء مؤسسة «شباب القادة»،والدكتورة إيمان حسن الرائد العام لاتحاد طلاب الجمهورية، حيث عبرت عن سعادتها بالمشاركة في حدث يجمع قيادات الشباب والفتيات، مشيرة إلى أنها كانت رئيسة اتحاد الطالبات خلال فترة دراستها بالمرحلة الدراسية وعضوة باتحاد الطلاب خلال المرحلة الجامعية.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنها تفتح باب التطوع أمام طلاب وطالبات اتحادات الطلاب بالهلال الأحمر المصري، والذي يعد من أقدم الجمعيات الأهلية في مصر، ويعلم مهارات التطوع ويكسب الخبرات، معلنة تغطية اشتراك التطوع لطلاب وطالبات الاتحادات الطلابية، معلنة كذلك عن دعم الوزارة للمبادرات المعلنة من جانبهم في المعسكر كسفير التضامن الاجتماعي في مديريات التضامن بالمحافظات، وكذلك مواجهة التنمر والعادات الضارة، بالإضافة إلى معالجة الصحة النفسية للطلاب ودعم الأنشطة والبرامج التي تدعم الصحة النفسية.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي الدور المهم الذي يلعبه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وتوفيره العلاج بالمجان وفي سرية تامة، مشددة على أهمية مواجهة ظاهرة التعاطي.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى الدور المهم الذي يؤديه المجتمع المدني في الوصول لأكبر عدد من المواطنين، موضحة اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالشباب وحرصها على تشجيعهم، وهو ما يؤكد عليه السيد رئيس الجمهورية.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي عددا من النصائح للطلاب والطالبات أهمها الثقة في النفس والثقة في القدرات الشخصية، والعمل على النفس طوال الوقت، واحترام الكبير وتقدير رؤيته، فضلا عن الانتماء للوطن وهذا أصل القيادة ، فلا يمكن لأحد أن يكون قائد في غير موطنه.

ويُقام معسكر «قادة مدارس الجمهورية» بحضور عدد من القيادات وممثلي الوزارات المعنية، وبحضور نخبة من الشخصيات العامة والداعمة لتمكين الطلاب والطالبات، كما أنه يُمثل نقطة انطلاق مهمة في النسخة الأولى من برنامج «قادة مدارس الجمهورية»، حيث يعد الطلاب والطالبات المشاركين هم قادة المستقبل.

ويستهدف تدريب وتأهيل أكثر من 135 ألف طالب وطالبة من اتحاد طلاب مدارس مصر في 27 محافظة، كما يعمل البرنامج على تنفيذ العديد من المبادرات الطلابية في إطار لجان الاتحادات الخمسة.