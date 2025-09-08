عدلي القيعي: محمود الخطيب يواجه تحديات كبيرة.. وهذه رسالتي لزيزو وإمام عاشور

أكد عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة السابق في النادي الأهلي، أن محمود الخطيب يواجه تحديات كبيرة، ويواجه فترة من أصعب الفترات التي تمر علىه، مشيرا إلى أنه لا بد أن يكون هناك كوادر داخل النادي تعمل معه

وقال عدلي القيعي، خلال لقاء له لبرنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياة”، أن أي شخص يحب النادي الأهلي ويعلم أن دوره رسم السياسات، ومراقبة لأداء سأقوم بأنتخابه على الفور، ولا بد أن حب النادي كما يجب ان يكون

وتابع رئيس شركة الكرة السابق في النادي الأهلي، أن النادي الأهلي كان يمكن أن يؤدي أداء أفضل من الذي تحقق في كأس العالم للأندية، وما قدمه جمهور الأهلي من ملحمة حقيقية

وأشار عدلي القيعي إلى أن أحمد سيد زيزو لاعب كبير، وعليه أن يؤدي بمستواه الحقيقي، فأمام عاشور انخرط في منظومة النادي الأهلي وأصبح لاعبا مبدعا لأن دور جماهير النادي الأهي أن تعلي اللاعبين.