مرأة ومنوعات

اختاري ما يناسبك .. أفضل وصفات لعلاج الشعر الهايش الجاف والمتقصف

الشعر
الشعر
ريهام قدري

إذا كنتى تعانى من الشعر الهايش الجاف والمتقصف فأنتى تتعرضى لمشكلة كبيرة شعر جاف متقصف  تعرض شعرك للتساقط بسهولة شعر ذو مظهر غير صحى تسريحة شعر لا تستمر طويلا و لا تدعم جمالك مهما حاولتى  ان تكون جيدة بعد دقائق قليلة تفسد لكن الامر ليس بهذا السوء لذلك استخدام وصفات

لعلاج الشعر الهايش الجاف والمتقصف بصفة مستمرة  و لفترة كافية تخلصك من  الشعر الهايش الجاف والمتقصف و تستعيدى مرة اخرى شعرك بكل جماله و حيويته.

وصفات لعلاج الشعر الهايش الجاف والمتقصف

1- الزيوت  الزيوت مثل  :
زيت الخروع 
زيت الزيتون 
وزيت اللوز المر

الطريقة:
ادهنى بها خصلات شعرك لتثبيت شعرك الهايش المتطاير مرتين اسبوعيا بعد تدفئت الزيت قليلا ثم غطى شعرك بغطاء الشعر البلاستيك واتركيه لمدة 15 دقيقة حتى يمتص الشعر الزيت ثم اغسليه  بطريقتك العادية كالمعتاد افضل زيوت تطويل الشعر.

2- قناع للشعر الهايش والمقصف  

يتكون القناع من 
2 معلقة كبيرة بن 
معلقه زبادى 
معلقه حمام كريم من نوع جيد
معلقه خل 
2 ملعقة زيت (شعرما تستخدمينه حاليا)  
عسل نحل 
وجل صبار

الطريقة:
واخلطى المكونات معا فى الخلاط  حتى تحصلى على خليط متجانس استخدميه كمسك على شعرك لمدة 30 دقيقة ثم اشطفى.

3- لتنعيم الشعر الجاف

اخلطي 
3 ملاعق كبيره زبادي كامل الدسم 
1 بيضه

 استخدمى الخليط على الشعر بعد غسله ضعي الخليط على شعرك من الجذور الى الاطراف وتأكدى من تغطية الشعر تماما واتركى الخليط لمده 10 دقائق للترطيب القوي ثم اشطفيه بالماء البارد الشعر  

4- للشعر الجاف الهايش   
خذى قدرا من السمن السائل 
واضيفى اليه مقدار من  الزبادى

حسب طول شعرك واتركيه على الشعر لمده ساعه وبعدها يغسل الشعر  كالمعتاد بالشامبو تستخدم الخلطة  مرتين اسبوعيا .

5- لترطيب الشعر الجاف المنكوش الافوكادو يتمتع بخصائص و مواد  طبيعية لترطيب الشعر والمواد المنعمة في

مكونات  المايونيز 
(البيض  ؛ الخل ؛ الزيت )

هى وصفة فى حد ذاتها و خليط رائع لتنعيم الشعر و هو بلسم  طبيعى  للشعر الجاف المقصف 
يتم عمل خليط من

55 جرام من المايونيز 
1/4 ثمرة افوكادو  مهروسة حتي يمزج جيدا و يصبح كالعجين يتم عمل مساج به علي الشعر و فروة الرأس ثم يغطي الشعر ببونبه بلاستيك لمدة 20 دقيقة  ثم  يغسل بالـشامبو خلطات لتنعيم الشعر الخشن ليصبح كالحرير.

6- حمام الكريم لعلاج الهيشان اغسلى شعرك بالشامبو و جففيه جيدا ثم ضعى حمام الكريم على الشعر ثم سرحى الشعر به اتركيه حوالى 1/2 يوم  ثم يغسل  الشعر بالماء.

7-علاج لأطراف شعرك :

خذى كوبا من زيت الزيتون سخنيه حتى يكون دافئا لمى شعرك على شكل ديل حصان وضعيه في زيت الزيتون واسمحي للزيت التشبع في نهايات شعرك الغير صحي وبعناية تامة صبي ببطء بقية زيت الزيتون على فروة الرأس وخلال تمشيط شعرك دلكيه وإرفعي شعرك واتركيه لمدة 15 دقيقة واغسلي شعرك بالشامبو والبلسم وكرري هذه العملية مرة واحدة اسبوعيا شعر صحى ناعم اسرع نموا ماسكات لعلاج تقصف اطراف الشعر.

8- طريقة لعمل المايونيز لشعر المقصف الهايش  

المكونات:
عدد 2 بيضة 
1/4 فنجان خل 
1/4 فنجان زيت 
1/4 معلقة خردل ثم

الطريقة:
يمزج البيض والخل فى الخلاط ليخفق جيدا لمدة 3 دقايق ثم يضاف الزيت بخيط رفيع و ببطىء اثناء دوران الخلاط  حتى يتكون خليط سميك ثم ضعيه على الشعر المقصف الهايش واتركية على شعرك من 20 الى 30 دقيقة ثم اشطفيه بماء دافىء تستخدم الخلطة اسبوعيا مرة واحدة.

9- لشعر الخشن المتطاير للتغلب على الشعر الخشن المتطاير

اخلطى المقادير التالية
1/2فنجان بلسم من نوعك المفضل
1/2 فنجان عسل ابيض
1 ملعقة زيت زيتون

ويدهن بها الشعر ويترك لمدة ساعة ثم يشطف جيدا.

الشعر ترطيب الشعر الشعر المتقصف

