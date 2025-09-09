قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

«خارجية النواب»: مشاركة الرئيس السيسي في البريكس خطوة استراتيجية تعزز مكانة مصر عالميًا

النائبة هناء أنيس رزق الله
النائبة هناء أنيس رزق الله
حسن رضوان

أكدت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة البريكس تمثل خطوة استراتيجية فارقة في تعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية.

وأشارت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في بيان صحفي، إلى أن هذه المشاركة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث يشهد العالم تحولات سياسية واقتصادية كبرى، تسعى مصر من خلالها إلى تعزيز مكانتها كدولة محورية في النظام الدولي الجديد.

البريكس منصة لصوت الجنوب العالمي

أوضحت هناء أنيس رزق الله، أن مجموعة البريكس تمثل منصة مهمة للدول النامية والاقتصادات الصاعدة، مشددة على أن انضمام مصر لهذه المنظومة أو مشاركتها الفاعلة يمنحها فرصة تاريخية للتعبير عن مصالح الجنوب العالمي.

وأضافت عضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، أن الرئيس السيسي حمل صوت مصر وأفريقيا والعالم العربي، ليؤكد أن قضايا التنمية والعدالة الاقتصادية يجب أن تكون في قلب النظام العالمي الجديد.

تعميق الشراكات الاقتصادية مع قوى كبرى

وأشارت إلى أن قمة البريكس تمثل فرصة استثنائية لتعميق التعاون الاقتصادي بين مصر والقوى الاقتصادية الكبرى مثل الصين والهند وروسيا وجنوب أفريقيا والبرازيل. وأكدت أن هذه الشراكات ستفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات، وتعزز فرص نقل التكنولوجيا وتطوير البنية التحتية في مصر، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

مصر لاعب رئيسي في صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي

وشددت النائبة على أن مشاركة مصر في قمة البريكس ليست مجرد حضور بروتوكولي، بل تعكس إدراك المجتمع الدولي لأهمية الدور المصري في صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي وأضافت أن مصر، بما تملكه من موقع جغرافي استراتيجي وإمكانات بشرية واقتصادية، قادرة على أن تكون جسرًا يربط بين القارات ويعزز التجارة الدولية.

قضايا الأمن والاستقرار على أجندة مصر

وأكدت  أن كلمة الرئيس السيسي في القمة حملت رسائل واضحة حول ضرورة تعزيز الأمن والسلم الدوليين، والتصدي للتحديات المشتركة مثل الإرهاب والأزمات الاقتصادية وتغير المناخ وشددت على أن مصر قدمت نفسها كشريك مسؤول يسعى لتحقيق الاستقرار العالمي، ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في القيادة المصرية.

تمكين المرأة والشباب في إطار التنمية العالمية

ولفتت إلى أن مصر خلال مشاركتها في البريكس لم تقتصر على الملفات الاقتصادية والسياسية فقط، بل حرصت على إبراز قضايا تمكين المرأة والشباب، باعتبارهم الركيزة الأساسية لأي نهضة. وأضافت أن ذلك يتماشى مع جهود الدولة المصرية في تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين.

مصر تستفيد من التجارب الدولية الناجحة

وأوضحت أن قمة البريكس تمثل فرصة لمصر للاستفادة من خبرات وتجارب الدول الأعضاء، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا الرقمية، والتنمية الزراعية، وهي المجالات التي توليها الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا في المرحلة الحالية.

بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد

وأكدت أن مشاركة الرئيس السيسي في قمة البريكس ستؤسس لشراكات استراتيجية طويلة الأمد مع الدول الأعضاء، بما يعزز مصالح مصر الوطنية، ويدعم قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية مثل التضخم وأزمات الغذاء والطاقة.

رؤية مصر تعزز مكانتها كقوة إقليمية ودولية

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن رؤية مصر، كما عرضها الرئيس السيسي في القمة، عززت مكانتها كقوة إقليمية ودولية مؤثرة. مشيرة إلى أن مصر لم تعد مجرد متلقٍ للتطورات العالمية، بل أصبحت فاعلاً رئيسياً يشارك في صياغة القرارات الكبرى.

