محافظ أسيوط يؤكد تكثيف الجهود وتعزيز التعاون للانتهاء من مشروعات "حياة كريمة"

أكد محافظ أسيوط الدكتور هشام أبو النصر، أهمية تكثيف الجهود وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات المنفذة، مع الالتزام بسرعة الإنجاز والانتهاء من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، وفقا للجداول الزمنية المحددة، تنفيذا لتوجيهات السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بسرعة استكمال المشروعات وتحقيق أهدافها في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والنجوع.



جاء ذلك في بيان صادر عن المحافظة اليوم /الثلاثاء/ خلال ترؤس محافظ أسيوط اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات، بحضور القيادات التنفيذية والقائمين على العمل بالمشروع، إلى جانب رؤساء المراكز، ومديري المديريات الخدمية، ومسؤولي شركات المرافق (مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء، الغاز الطبيعي، الاتصالات)، وعدد من قيادات الوحدات التنفيذية.

وتناول الاجتماع استعراض نسب التنفيذ بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، الصحة، الكهرباء، الاتصالات، الغاز الطبيعي، الرصف والري، بجانب مناقشة التقارير والملاحظات الفنية التي رصدها مكتب "دار الهندسة" خلال جولاته الميدانية.



وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة وتلافي الملاحظات الفنية، لضمان تسليم المشروعات لجهات الاختصاص وتشغيلها بكامل طاقتها.. مشيرا إلى أنه سيتم التعامل بحسم مع أي معوقات أو تأخير، مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد المقاولين المتقاعسين أو المقصرين.



وأوضح أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تمثل نقلة نوعية في تحسين مستوى المعيشة ورفع كفاءة الخدمات بالقرى، حيث تستهدف المرحلة الأولى 7 مراكز تضم 149 قرية و615 تابعا وعزبة، بإجمالي 2716 مشروعا تنمويا وخدميا بتكلفة تقترب من 80 مليار جنيه .. مضيفا أن المبادرة لا تقتصر على تطوير البنية التحتية فحسب، بل تمتد لتشمل تحسين الخدمات الاجتماعية والاقتصادية ودعم الفئات الأكثر احتياجا، تنفيذا لرؤية مصر 2030.

