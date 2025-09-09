قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قفزة تاريخية في البورصة المصرية.. والعاصمة الإدارية تدخل على خط الطروحات الكبرى
"أسطول الصمود العالمي" يدعو لتوحيد الجهود من أجل فلسطين
رفض استئناف نجل محمد رمضان على إيداعه دار رعاية بسبب مشاجرة نيو جيزة
انتفاضة جماهيرية في وجه الاحتلال.. الملاعب الأوروبية تتحول إلى ساحة تضامن مع غزة| تفاصيل
الحكومة تتلقي آلاف الشكاوى في مجال الأمن والتعليم والاتصالات والنقل
الشكاوى الحكومية تتلقى استغاثات بشأن الإسكان والكهرباء والتموين
شوبير: يارب صبحنا وربحنا.. وبالصعود لكأس العالم فرحنا
طارق الرفاعي: تلقينا شكاوى واستغاثات في مجالات الصحة والتأمينات والمعاشات
أسعار السبائك الذهبية في مصر اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025
الحكومة تتلقى 201 ألف شكوى في جميع المجالات خلال شهر
وزير الخارجية: التوصل إلى اتفاق نووي يجب أن يراعي مصالح جميع الأطراف
التعليم تدرس صرف حافز شهري 1000 جنيه للمعلمين اعتبارا من نوفمبر المقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البنك المركزي والتعليم العالي يضعون شروط التقديم لمنح دراسية للطلاب المتفوقين غير القادرين

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
نهلة الشربيني

يُقدِّم البنك المركزي المصري، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، في إطار دعم الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، والارتقاء بجودة التعليم، وتعزيزًا لمبدأ تكافؤ الفرص، منحًا دراسية كاملة تشمل المصروفات الدراسية والإقامة,والإعاشة، للطلاب المتفوقين بالثانوية العامة المستفيدين من مبادرة تكافل وكرامة والطلاب الذين تم إعفاؤهم من المصروفات من قبل وزارة التربية والتعليم خلال العام الحالي ، للالتحاق بالعام الجامعي 2025/2026 للحصول على درجة البكالوريوس أو الليسانس بالجامعات الأهلية، وذلك في التخصصات العلمية التي تحتاجها الدولة بمختلف الأقاليم الجغرافية.

بما يُسهم في إعداد جيل قادر على الإبداع والمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة بالمجتمع، وفقًا للشروط التالية:


•⁠  أن يحمل الطالب الجنسية المصرية.
•⁠  ⁠أن يكون الطالب من المتفوقين دراسيًّا
•⁠  ⁠أن يكون الطالب من غير القادرين ماديًّا، حيث سيتم إتاحة التقدم للطلاب المستفيدين من مبادرة تكافل وكرامة، والطلاب الذين تم إعفاءهم من المصروفات من قبل وزارة التربية والتعليم خلال عام 2024/2025
•⁠  ⁠أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة من إحدى المدارس الحكومية للعام 2024/2025 .
•⁠  ⁠أن يكون الطالب حسن السيرة والسلوك، وغير مفصول أكاديميًا أو تأديبيًا من أي مؤسسة تعليمية.
•⁠  ⁠ألا يكون الطالب قد حصل على منحة أخرى ممولة من جهة أخرى بالتوازي مع المنحة المقررة بموجب هذا البروتوكول.
•⁠  التقدم من خلال الموقع الإلكترونى و⁠الالتزام بتقديم كافة المستندات المطلوبة أو التي سيتم طلبها مستقبلاً، والتوقيع على إقرار التقدم من قبل الطالب وولي الأمر.
•⁠  ⁠يلتزم كل طالب بفتح حساب بنكي في أحد البنوك المرخص لها من البنك المركزي المصري داخل جمهورية مصر العربية؛ وذلك بغرض تلقي تكاليف ومصاريف الإعاشة والإقامة الممنوحة له.
 


مميزات المنحة:
•⁠  ⁠تغطية المصروفات الدراسية، والإقامة، والإعاشة طوال فترة الدراسة في الجامعات الأهلية المشاركة حتى التخرج؛ بشرط استدامة تحقيق متطلبات المنحة.
•⁠  ⁠توفير منح دراسية كاملة فى تخصصات (الطب – الهندسة – الحاسبات والذكاء الاصطناعي – التمريض – الطب البيطرى - الفنون التطبيقية – الفنون والتصميم – الزراعة – السياحة والفنادق والآثار).
•⁠  ⁠يتم مراعاة التوزيع الجغرافي للمنح في كل المحافظات.
•⁠  ⁠تخصيص نسبة عادلة للطالبات.
•⁠  ⁠يتم تقديم نسبة من المنح لذوي الاحتياجات الخاصة.
•⁠  ⁠يتم وضع نسبة إضافية من المنح لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية.

آلية التقدم للمنحة:
•⁠  ⁠يتم فتح باب التقدم للمنحة على الموقع الإلكتروني https://egyaid.mohesr.gov.eg بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق 9/9/2025 حتى يوم الأحد الموافق 14/9/2025 الساعة الخامسة مساءً.
•⁠  ⁠يقوم الطلاب باستيفاء البيانات بالدخول إلى المنصة باسم المستخدم الرقم القومي، وكلمة السر المدونة على شهادة إتمام الثانوية العامة.
•⁠  ⁠يتم استبعاد أي طلب غير مكتمل البيانات أو يثبت عدم صحة بياناته.
•⁠  ⁠يسمح للطالب بالتقدم إلى الكليات في المحافظة التي حصل منها على شهادة الثانوية العامة، وفي حالة عدم توافر الكلية في تلك المحافظة، يُسمح له بالتقدم إلى جامعة أخرى في أقرب محافظة.
•⁠  ⁠يحق للجنة الاختيار عقد لقاء مع بعض الطلاب المتقدمين، سواء حضوريًا أو إلكترونيًّا.
•⁠  ⁠يتم إعلان أسماء الطلاب الفائزين بالمنح يوم الخميس الموافق 18/9/2025.
•⁠  ⁠يُلغى القبول بالمنحة تلقائيًّا إذا ثبت عدم صحة أي من البيانات المقدمة.
•⁠  ⁠إلغاء المنحة فى حالة عدم توجه الطالب للجامعة بالمستندات خلال أسبوع من تاريخ إعلان النتيجة.
•⁠  ⁠يتم قبول الطلاب تبعًا للتفوق الأكاديمي والحالة المادية للمتقدم.

شروط استمرار المنحة:
تلغى المنحة، ويلتزم الطالب برد قيمتها، في حال تحقق إحدى الحالات التالية:
•⁠  ⁠فقدان شرط المعدل الأكاديمي الأدنى المقرر، وهو 3 أو ما يعادله، وذلك اعتبارًا من السنة الثانية.
•⁠  ⁠لا يجوز التحويل من كلية لأخرى خلال سنوات المنحة.
•⁠  ⁠الانقطاع عن الدراسة دون إذن أو سبب مقبول.
•⁠  ⁠صدور قرار تأديبي بحق الطالب من الجامعة أو إدانته بارتكاب مخالفة قانونية، ما لم يقرر الطرفان إعفاءه من ذلك الشرط، وقبول ما يقدمه من أسباب ومبررات مكتوبة.
•⁠  ⁠تقديم معلومات أو مستندات غير صحيحة للحصول على المنحة.

وزارة التعليم العالي التعليم العالي المتفوقين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة الثانوية العامة 2025.. استعلم برقم جلوسك

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق.. اطلع على مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة

القطط

طبيبة تفجر مفاجأة عن حقيقة شعر القطط التي تسبب العقم

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

الصلاة

حد المرور أمام المصلي في الصلاة.. بعد هذه المسافة تأثم شرعا

ياسمين الخطيب

غطت نفسها بمنديل.. ماذا قالت ياسمين الخطيب عن ظهورها الجريء بحفل ملكة جمال مصر؟

أسعار الدواجن والبيض

بورصة الدواجن.. تحرك أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

القس أندريه زكي

رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد ختام مؤتمر "الوعي وركائز التنمية المستدامة" بمشاركة وزير الأوقاف

المتحف المصري بالتحرير

معرض دائم للوحات الجدارية لقصر الملك “أمنحتب الثالث” بالمتحف المصري بالتحرير

الدكتور سامي فوزي

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يزور مؤتمر مدارس الأحد التابع للأبروشية

بالصور

افتتاح توسعات مدرسة الملك فهد للغات بمنيا القمح بـ20 مليون جنيه| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

قبل محاكمتها.. 5 صور لـ هدير عبد الرازق وضعتها فى مأزق

هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق

مش كل وجع العظم.. تقلصات العضلات جرس إنذار لنقص غذائي خفي

مش كل وجع العضم.. تقلصات العضلات جرس إنذار لنقص غذائي خفي
مش كل وجع العضم.. تقلصات العضلات جرس إنذار لنقص غذائي خفي
مش كل وجع العضم.. تقلصات العضلات جرس إنذار لنقص غذائي خفي

13 فائدة لتناول البليلة

البليلة
البليلة
البليلة

فيديو

عمر خورشيد وياسمين جيلاني

بعد 10 سنوات زواج .. طلاق عمر خورشيد وياسمين جيلاني

علاقة وفاء عامر بإبراهيم شيكا

وفاء عامر تكشف الحقيقة.. سر علاقتها بإبراهيم شيكا وردها على اتهامات السوشيال ميديا

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب.. الملك الغامض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

المزيد