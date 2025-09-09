قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قفزة تاريخية في البورصة المصرية.. والعاصمة الإدارية تدخل على خط الطروحات الكبرى
"أسطول الصمود العالمي" يدعو لتوحيد الجهود من أجل فلسطين
رفض استئناف نجل محمد رمضان على إيداعه دار رعاية بسبب مشاجرة نيو جيزة
انتفاضة جماهيرية في وجه الاحتلال.. الملاعب الأوروبية تتحول إلى ساحة تضامن مع غزة| تفاصيل
الحكومة تتلقي آلاف الشكاوى في مجال الأمن والتعليم والاتصالات والنقل
الشكاوى الحكومية تتلقى استغاثات بشأن الإسكان والكهرباء والتموين
شوبير: يارب صبحنا وربحنا.. وبالصعود لكأس العالم فرحنا
طارق الرفاعي: تلقينا شكاوى واستغاثات في مجالات الصحة والتأمينات والمعاشات
أسعار السبائك الذهبية في مصر اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025
الحكومة تتلقى 201 ألف شكوى في جميع المجالات خلال شهر
وزير الخارجية: التوصل إلى اتفاق نووي يجب أن يراعي مصالح جميع الأطراف
التعليم تدرس صرف حافز شهري 1000 جنيه للمعلمين اعتبارا من نوفمبر المقبل
أخبار البلد

الحكومة تتلقي آلاف الشكاوى في مجال الأمن والتعليم والاتصالات والنقل

طارق الرفاعي
طارق الرفاعي
كتب محمود مطاوع

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر أغسطس 2025، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين.

و تلقت وتعاملت وزارة الداخلية مع 18.4 ألف شكوى وطلب في شهر أغسطس، وانتهت الوزارة وقطاعاتها المختلفة من حسم النسبة الأكبر منها، حول موضوعات مختلفة؛ منها جرائم الإنترنت، خدمات المرور وإصدار تراخيص المركبات، وغيرها. كما تعاملت وزارة العدل مع 662 شكوى وطلبا، وتمت إزالة أسباب 649 شكوى وطلبا واردا عن الشهر وفترات سابقة.

وبالنسبة لقطاع التعليم، تعاملت المنظومة مع 11.6 ألف شكوى وطلب مرتبط بمختلف مراحل التعليم سواء ما قبل الجامعي أو الجامعي، وذلك بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي. وقامت جهات الاختصاص بالوزارتين والجامعات المعنية بالفحص واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لطبيعة كل شكوى، وتمكنت من حسم وإزالة أسباب معظم هذه الشكاوى، وأخرى، عن الشهر وفترات سابقة.

وأوضح التقرير كذلك أن جهود المنظومة شملت العديد من القطاعات الأخرى. ففيما يتعلق بقطاع الكهرباء، تم تلقى 10.6 ألف شكوى وبلاغ وطلب، وكثفت المنظومة جهودها بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والمحافظات المعنية للتعامل مع هذه الشكاوى، وبذلت فرق العمل بالوزارة والشركات التابعة لها والمحافظات المعنية جهودًا كبيرة من خلال سرعة الانتقال لمواقع الشكاوى والبلاغات فور تلقيها وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة. وعليه، تمت إزالة أسباب والرد على 13.8 ألف شكوى عن الشهر وفترات سابقة؛ حول عدم استقرار التيار الكهربائي، طلبات تركيب أو صيانة العدادات مسبقة الدفع، التضرر من ارتفاع قيمة الفواتير، وغيرها.

في سياق متصل، استقبلت وتعاملت المنظومة مع 8767 شكوى وطلبا في أغسطس المنقضي، تتعلق بالجهاز الإداري والأوضاع الوظيفية للعاملين، حيث تم توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوزارات والمحافظات والهيئات المعنية، لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم لمعالجة أسبابها، وتمت إزالة أسباب والرد على 9.4 ألف شكوى وطلب خلال الشهر وعن فترات سابقة.

وتعاملت منظومة الشكاوى الحكومية أيضًا، خلال شهر أغسطس، مع شكاوى قطاع الاتصالات، حيث تلقت المنظومة 8013 شكوى مرتبطة بقطاع الاتصالات، تم توجيهها لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وقامت الوزارة والجهات التابعة لها باتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث قامت بحسم وإزالة أسباب 9610 شكاوى وطلبات عن الشهر وفترات سابقة، تنوعت موضوعاتها حول التضرر من انقطاع الخدمة عن الهاتف الأرضي، وتواضع مستوى خدمات المحمول والإنترنت المنزلي، وغيرها.

وفيما يخص قطاع النقل، تعاملت وزارة النقل مع 940 شكوى وطلبا وبلاغا من مواطنين مستفيدين من خدمات الوزارة، ومن ضمنها السكك الحديدية ومترو الإنفاق، وشركات النقل البري، وتمكنت الوزارة في إطار جهودها المكثفة من معالجة وإزالة أسباب 1110 شكاوى وبلاغات عن الشهر وفترات سابقة. وبصدد قطاع البترول، قامت وزارة البترول والثروة المعدنية وشركاتها التابعة بالتعامل مع 3413 شكوى وبلاغا وطلبا. وتم الانتهاء من معالجة أسباب وحسم 4650 شكوى وبلاغا عن الشهر وفترات سابقة.

وحول المعاملات المصرفية، أشار الدكتور طارق الرفاعي، من خلال التقرير، إلى أنه استمرارًا لحرص البنك المركزي المصري على معالجة أسباب شكاوى عملاء القطاع المصرفي المسجلة على المنظومة؛ قام البنك بتلقي 4716 شكوى وطلبا، وتم حسم وإزالة أسباب 4436 شكوى وطلبا وبلاغا عن الشهر وفترات سابقة؛ باتخاذ الإجراءات المناسبة والرد وفقًا لطبيعة الشكاوى من خلال البنوك وفروعها المعنية.

وأكد مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين أنه في إطار حرص وزارة الأوقاف على تنظيم العمل داخل المساجد والاهتمام بدور الأئمة وتثقيفهم، وإدارة الأوقاف الخيرية، وإدارة المراكز الإسلامية والثقافية بما يسهم في بناء الشخصية المصرية، تعاملت وزارة الأوقاف مع 898 شكوى وطلبا خلال شهر أغسطس. وقامت الوزارة والهيئات والقطاعات التابعة لها بحسم والرد على 1008 شكاوى وطلبات عن الشهر وفترات سابقة.

وبشأن قطاع الموارد المائية والري، فقد تعاملت وزارة الموارد المائية والري مع 1858 شكوى وبلاغا وطلبا من خلال المنظومة، وقدمت أفضل الاستجابات في حسم 462 شكوى وطلبا متعلقا بتطهير مجاري مائية رئيسية تخدم آلاف الأفدنة الزراعية، و287 شكوى وطلبا يتعلق معظمها بنقص المياه أو تأخر وصولها للزراعات. وفى إطار إنفاذ القانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات والمخالفات؛ تمكنت أجهزة الوزارة المختصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 115 مخالفة نتيجة التعدي على المجاري المائية بصورٍ متعددة.

وأخيرًا، تلقت ورصدت المنظومة 7527 شكوى ترتبط بمختلف الجوانب البيئية، وقامت وزارات البيئة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية والمحافظات المعنية وأجهزة المدن، كل فيما يخصه، بالتصدي لأسباب هذه الشكاوى من خلال الإجراءات اللازمة، وإنهاء معظمها والرد على أصحابها.

وفي ختام التقرير، أكد الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة تحرص على تعزيز قدراتها لتحقيق تواصل مستمر وفعال مع المواطنين، وتعمل على تعظيم جهودها للارتقاء بمستوى معالجة الشكاوى وتحقيق أفضل استجابات ممكنة بالتنسيق مع جميع الوزارات والمحافظات والأجهزة والهيئات الحكومية المختلفة، خاصة في ظل إقبال المواطنين على التواصل معها على مدار الساعة، لضمان سهولة الاستخدام والوصول من مختلف شرائح المجتمع، انطلاقا من دورها الحيوي كحلقة وصل مباشرة بين المواطنين ومختلف الجهات الحكومية.

