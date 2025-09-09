قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التعليم: نستهدف القضاء على ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب بحلول 2027
للحاصلين على شهادات جامعية.. الداخلية: مد فترة التقديم لكلية الشرطة حتى 30 سبتمبر
توفير كتب التقييمات لأول مرة|بشرى سارة من التعليم قبل العام الدراسي الجديد
تراجع نسبى للدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025
طرق دفع فاتورة المياه بالموبايل 2025
وزير التعليم: تسليم الكتب المدرسية للطلاب من أول يوم في العام الدراسي الجديد
تونس: لم نستهدف أسطول الصمود بطائرة مسيّرة .. تفاصيل
وزير التعليم : سد عجز المعلمين بمدرسي الحصة والمحالين للمعاش
وزير التعليم : مجموعات التقوية مستمرة في المدارس خلال العام الدراسي الجديد
قرار عاجل من وزير التعليم بشأن "أعمال السنة" في العام الدراسي الجديد
«غزة في القلب».. مصر تُسيّر قافلة بـ2800 طن مساعدات رغم نيران الاحتلال
وزير التعليم: نسب حضور الطلاب في المدارس يجب ألا تقل عن 80%
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس تدين تغيير الاحتلال التسمية التاريخية لحائط البراق

حائط المبكي
حائط المبكي
محمود نوفل

أدانت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات ‏قيام بلدية الاحتلال الإسرائيلي بتغيير التسمية التاريخية لحائط البراق بـ"حائط المبكى"، في خطوة جديدة ضمن مسلسل محاولات الاحتلال الرامية لطمس الهوية الدينية والتاريخية لهذا الموقع الإسلامي العريق.


ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الثلاثاء عن بيان للهيئة أن تغيير تسمية حائط البراق على الحافلات هو تزييف للحقائق وتعد صارخ على التراث الديني والحضاري، وانتهاك فاضح لقرارات اليونيسكو التي أقرت بشكل واضح الهوية الإسلامية لحائط البراق باعتباره جزءا لا يتجزأ من المسجد الأقصى.
 

وحذرت من محاولات الاحتلال توظيف عدوانه الدموي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية لفرض وقائع جديدة في مدينة القدس، عبر تكريس الاستيطان والاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية، في إطار مخطط متسارع يستهدف تغيير طابع المدينة المقدسة وهويتها الدينية والتاريخية.
 

كانت محافظة القدس قد اعتبرت خطوة سلطات الاحتلال الإسرائيلي باستبدال التسمية التاريخية الأصيلة "حائط البراق" بالتسمية التلمودية المزورة "حائط المبكى" على الحافلات العاملة في مدينة القدس المحتلة، خطوة تمثل حلقة جديدة في مسلسل التهويد الممنهج الذي يستهدف مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.
 

وأشارت المحافظة إلى أن هذه الخطوة تعكس إصرار الاحتلال على طمس الهوية العربية والإسلامية للمدينة، وتزييف التاريخ والرواية الفلسطينية الراسخة التي تؤكد أن حائط البراق جزء أصيل من المسجد الأقصى المبارك، وكان ولا يزال وقفا إسلاميا خالصا.
 

وأكدت محافظة القدس أن هذه الممارسات الاستفزازية لن تغير من الحقيقة الراسخة بأن القدس مدينة عربية فلسطينية محتلة، عاصمة فلسطين الأبدية، وأن كل إجراءات الاحتلال باطلة ولاغية وفق القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وتمثل انتهاكا صارخا للمقدسات الإسلامية واعتداء مباشرا على حق المسلمين في حائط البراق الذي يشكل جزءا لا يتجزأ من المسجد الأقصى.
 

الهيئة الإسلامية المسيحية القدس حائط المبكي حائط البراق المسجد الأقصى

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق.. اطلع على مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة

تنسيق الجامعات

مكتب التنسيق يعلن نتائج المرحلة الثالثة لتنسيق طلاب الثانوية العامة عبر هذا الرابط

القطط

طبيبة تفجر مفاجأة عن حقيقة شعر القطط التي تسبب العقم

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

وزير التربية والتعليم

الطلاب هيدخلوا على مراحل| قرار عاجل بشأن العام الدراسي الجديد في المدارس

أسعار الدواجن والبيض

بورصة الدواجن.. تحرك أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء

محمد رمضان

رفض استئناف نجل محمد رمضان على إيداعه دار رعاية بسبب مشاجرة نيو جيزة

مرسوم كانوب

الكشف عن نسخة جديدة وكاملة من مرسوم كانوب للملك بطليموس الثالث بمحافظة الشرقية

نقابة المحامين

نقيب المحامين يصدر قرارًا بشأن واقعة مقـ.ـتل محامي حلوان

التضامن الاجتماعي

وزيرة التضامن تترأس اجتماع اللجنة العليا لمتابعة الشكاوى والطلبات والخدمات بالوزارة

فترة المراهقة بلا صراعات.. كيف تصاحبين ابنتك في المراهقة؟ 10 أسرار

10 أسرار للعلاقة ذهبية بين الأم والبنت في سن المراهقة
10 أسرار للعلاقة ذهبية بين الأم والبنت في سن المراهقة
10 أسرار للعلاقة ذهبية بين الأم والبنت في سن المراهقة

توب كب.. كاورلين عزمى تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة

توب كب..كاورلين عزمى تخطف الانظار بإطلالة ملفتة
توب كب..كاورلين عزمى تخطف الانظار بإطلالة ملفتة
توب كب..كاورلين عزمى تخطف الانظار بإطلالة ملفتة

افتتاح المدرسة المصرية اليابانية بمنيا القمح بتكلفة 18 مليون جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

سر البيكربوناتو في تدميس الفول.. لماذا تستخدم؟ ومتى تصبح خطرًا؟

سر البيكربوناتو في تدميس الفول.. لماذا تستخدم؟ ومتى تصبح خطرًا؟
سر البيكربوناتو في تدميس الفول.. لماذا تستخدم؟ ومتى تصبح خطرًا؟
سر البيكربوناتو في تدميس الفول.. لماذا تستخدم؟ ومتى تصبح خطرًا؟

عمر خورشيد وياسمين جيلاني

بعد 10 سنوات زواج .. طلاق عمر خورشيد وياسمين جيلاني

علاقة وفاء عامر بإبراهيم شيكا

وفاء عامر تكشف الحقيقة.. سر علاقتها بإبراهيم شيكا وردها على اتهامات السوشيال ميديا

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب.. الملك الغامض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

