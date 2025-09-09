قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر توجه خطاباً لمجلس الأمن إزاء التطورات في حوض النيل الشرقي
مصر توجه خطاباً لمجلس الأمن إزاء التطورات في حوض النيل الشرقي
وزير التعليم: نستهدف القضاء على ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب بحلول 2027
للحاصلين على شهادات جامعية.. الداخلية: مد فترة التقديم لكلية الشرطة حتى 30 سبتمبر
توفير كتب التقييمات لأول مرة|بشرى سارة من التعليم قبل العام الدراسي الجديد
تراجع نسبى للدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025
طرق دفع فاتورة المياه بالموبايل 2025
وزير التعليم: تسليم الكتب المدرسية للطلاب من أول يوم في العام الدراسي الجديد
تونس: لم نستهدف أسطول الصمود بطائرة مسيّرة .. تفاصيل
وزير التعليم : سد عجز المعلمين بمدرسي الحصة والمحالين للمعاش
وزير التعليم : مجموعات التقوية مستمرة في المدارس خلال العام الدراسي الجديد
قرار عاجل من وزير التعليم بشأن "أعمال السنة" في العام الدراسي الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أندية وادى دجلة تحتفي بإنجاز تاريخي جديد بتكريم لينا فتحي وبطلات المنتخب الجماعي للجمباز الإيقاعي

البطلة المصرية لينا فتحي، لاعبة الجمباز
البطلة المصرية لينا فتحي، لاعبة الجمباز
إسلام مقلد

نظّمت أندية وادى دجلة احتفالية مميّزة لتكريم البطلة المصرية لينا فتحي، لاعبة الجمباز الإيقاعي، بعد تتويجها كأول مصرية وأفريقية تحصد ميدالية في بطولة العالم للجمباز الإيقاعي لعام 2025، في إنجاز غير مسبوق على المستوى القاري.

الحفل أُقيم في أجواء احتفالية في برج القاهرة بحضور الدكتور طارق راشد، رئيس مجلس إدارة نادي وادى دجلة الرياضي، والدكتور إيهاب أمين، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي، إلى جانب الدكتورة هايدي سلامة، رئيسة جهاز الجمباز الإيقاعي بأندية وادى دجلة.

وتأتي هذه الاحتفالية تتويجًا لمسيرة ملهمة بدأت منذ أن كانت البطلة لينا فتحي في الخامسة من عمرها، حيث خاضت 89 بطولة محلية ودولية، وتدرّبت يوميًا لسنوات طويلة بإصرار وعزيمة، حتى أصبحت واحدة من أبرز رموز الجمباز الإيقاعي في مصر وأفريقيا، ومصدر فخر للوطن ولناديها.

وشهدت الاحتفالية أيضًا تكريم ست من بطلات منتخب الجمباز الإيقاعي الجماعي – جميعهن من أندية وادى دجلة – بعد مشاركتهن المشرفة في بطولة العالم، وهن فريدة إسلام محمد، لارا شهاب الدين حامد، لوجين أحمد فتحي، مريم محمد أحمد، ملك إبراهيم محمود، وملك ياسر محمد.

وتولي أندية وادى دجلة اهتمامًا بالغًا بتطوير المواهب الرياضية منذ المراحل العمرية المبكرة، حيث تستثمر الإدارة بشكل مستمر في البنية التحتية الرياضية، وتوفر كوادر تدريبية متخصصة، مع برامج إعداد بدني ونفسي متقدمة لصغار اللاعبين. 

ويعد قطاع الجمباز أحد أبرز القطاعات التي تجني ثمار هذا الاستثمار طويل الأمد، عبر صقل المهارات وتحفيز روح البطولة منذ الصغر.

ويعكس هذا التكريم التزام  أندية وادى دجلة بدورها الريادي في دعم الرياضة المصرية، وتخريج أبطال يمثلون البلاد بأفضل صورة في المحافل الدولية، تعزيزًا لمكانة مصر على خريطة الرياضة العالمية.

وادى دجلة البطلة المصرية لينا فتحي الجمباز برج القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق.. اطلع على مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة

تنسيق الجامعات

مكتب التنسيق يعلن نتائج المرحلة الثالثة لتنسيق طلاب الثانوية العامة عبر هذا الرابط

القطط

طبيبة تفجر مفاجأة عن حقيقة شعر القطط التي تسبب العقم

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

وزير التربية والتعليم

الطلاب هيدخلوا على مراحل| قرار عاجل بشأن العام الدراسي الجديد في المدارس

أسعار الدواجن والبيض

بورصة الدواجن.. تحرك أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء

محمد رمضان

رفض استئناف نجل محمد رمضان على إيداعه دار رعاية بسبب مشاجرة نيو جيزة

ترشيحاتنا

مهرجان هولاندا

مهرجان هولندا لأفلام الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ينطلق بالفيلم الوثائقي ناجي العلي

تامر حسني

إيرادات الأفلام.. مفاجأة عمرو يوسف وصدمة تامر حسني

مسلسل ولد بنت شايب

البوستر الرسمي لمسلسل ولد بنت شايب.. تفاصيل

بالصور

فترة المراهقة بلا صراعات.. كيف تصاحبين ابنتك في المراهقة؟ 10 أسرار

10 أسرار للعلاقة ذهبية بين الأم والبنت في سن المراهقة
10 أسرار للعلاقة ذهبية بين الأم والبنت في سن المراهقة
10 أسرار للعلاقة ذهبية بين الأم والبنت في سن المراهقة

توب كب.. كاورلين عزمى تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة

توب كب..كاورلين عزمى تخطف الانظار بإطلالة ملفتة
توب كب..كاورلين عزمى تخطف الانظار بإطلالة ملفتة
توب كب..كاورلين عزمى تخطف الانظار بإطلالة ملفتة

افتتاح المدرسة المصرية اليابانية بمنيا القمح بتكلفة 18 مليون جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

سر البيكربوناتو في تدميس الفول.. لماذا تستخدم؟ ومتى تصبح خطرًا؟

سر البيكربوناتو في تدميس الفول.. لماذا تستخدم؟ ومتى تصبح خطرًا؟
سر البيكربوناتو في تدميس الفول.. لماذا تستخدم؟ ومتى تصبح خطرًا؟
سر البيكربوناتو في تدميس الفول.. لماذا تستخدم؟ ومتى تصبح خطرًا؟

فيديو

عمر خورشيد وياسمين جيلاني

بعد 10 سنوات زواج .. طلاق عمر خورشيد وياسمين جيلاني

علاقة وفاء عامر بإبراهيم شيكا

وفاء عامر تكشف الحقيقة.. سر علاقتها بإبراهيم شيكا وردها على اتهامات السوشيال ميديا

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب.. الملك الغامض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

المزيد