البوستر الرسمي لمسلسل ولد بنت شايب.. تفاصيل

طرحت منصة Watch it البوستر الرسمي لمسلسل ولد بنت شايب بطولة الفنان أشرف عبد الباقي، الذي يعرض قريبًا عبر المنصة، وهو من إخراج زينة عبد الباقي.

أشرف عبد الباقي يكشف ترشيح ابنته لإخراج العمل

وقد كشف الفنان أشرف عبد الباقى عن حقيقة ترشيح ابنته زينة الى إخراج مسلسل “ولد بنت شايب” والذى يقوم حاليا بتصويره تمهيدا لعرض خلال الفترة المقبلة.

بوستر مسلسل ولد بنت شايب

وقال أشرف عبد الباقي فى تصريح خاص لصدى البلد : لم أرشح ابنتى زينة لتتولى إخراج مسلسل ولد بنت شايب وجاء الترشيح من قبل إحدى أعضاء فريق الإنتاج فى الشركة المتحدة.

وأوضح أشرف عبد الباقي : قمنا بترشيح عدد من المخرجين فى البداية ولم يكن اسم ابنتى مطروحا وبعدها تم اختيارها والتواصل معها بناء على ترشيحهم.

وأشار أشرف عبد الباقي : سعيد بالتعاون مع زينة كونها مخرجة مميزة وتعاونت معها من قبل فى فيلم “مين يصدق” والذى حقق نجاحا كبيرا.

"ولد بنت شايب” يجمع بين الأجيال

مسلسل “ولد بنت شايب” عمل درامي جديد يجمع بين الأجيال والصراعات والتقلبات الأخلاقية التي تقدمها زينة عبد الباقي في رؤية إخراجية جديدة، وهو من إنتاج AF prodcutions على أن يُعرض حصرياً عبر منصة Watch it.

المسلسل من بطولة من أشرف عبد الباقي، وانتصار، ونبيل عيسى، وليلى أحمد زاهر، وفادي السيد، ومروان المسلماني و اخراج زينة اشرف عبد الباقي.