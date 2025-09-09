الخطوط التركية تستأنف رحلاتها إلى مصراتة

استأنفت الخطوط الجوية التركية رحلاتها إلى مدينة مصراتة، الوجهة الثالثة لها في ليبيا بعد طرابلس وبنغازي. وكانت شركة الطيران قد علّقت رحلاتها إلى مصراتة في يناير 2015، وها هي الآن تعاود تشغيلها، لتخدم حالياً 62 وجهة في جميع أنحاء القارة الإفريقية. وسيتم تشغيل رحلات مصراتة باستخدام طائرات من طراز B737-78D ثلاث مرات أسبوعياً، أيام الثلاثاء والخميس والسبت.

وفي تعليقه على إطلاق رحلات مصراتة، قال محمود يايلا، نائب رئيس المبيعات الإقليمي (المنطقة الثانية) في الخطوط الجوية التركية:" تفخر الخطوط الجوية التركية بمواصلة دورها الحيوي في ربط القارات وتعزيز التواصل العالمي، وهذه المرة من خلال مدينة مصراتة، ثالث أكبر مدن ليبيا والتي تربطنا بها علاقات تاريخية عميقة. وبصفتنا الناقل الوطني لتركيا، سنواصل اتخاذ خطوات لتلبية الطلب المتزايد على السفر مع استمرار النمو الاقتصادي في إفريقيا. ووفقاً للظروف السوقية المتغيرة والطلب المتزايد، سنواصل تنويع بوابات إفريقيا إلى العالم."

وسيتمكن ضيوف الخطوط الجوية التركية الذين يشترون تذاكرهم حتى 9 سبتمبر 2025، من السفر من إسطنبول إلى مصراتة ابتداءً من 349 دولاراً أمريكياً، ومن مصراتة إلى إسطنبول ابتداءً من 249 دولاراً أمريكياً، وذلك للرحلات حتى تاريخ 30 نوفمبر 2025.

وتستند هذه الأسعار الترويجية إلى ما هو منشور على الموقع الرسمي للخطوط الجوية التركية، وقد تختلف عند الشراء من مكاتب المبيعات أو وكالات السفر."

و تقع مصراتة في شمال غرب ليبيا، على الساحل المطل على البحر الأبيض المتوسط ، وهي ثالث أكبر مدن البلاد، وتُعد من أكثر المراكز تطوراً في مجال الصناعة والتجارة. كما يُعتبر ميناء مصراتة من أهم مراكز النقل البحري في شمال إفريقيا.