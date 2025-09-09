الشباب والرياضة تستعد لتنفيذ قمة الشمول المالي والرقمي جيل 2030 بالمركز الأوليمبي بالمعادي

تستعد وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير – وحدة الشمول الرقمي والمالي – تنفيذ فعاليات معسكر قمة الشمول المالي والرقمي تحت شعار "جيل 2030"، وذلك للعام الثاني على التوالي بالمركز الأوليمبي بالمعادي، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي، بدمج مفاهيم الشمول المالي والرقمي في مختلف البرامج والمشروعات التنموية التي تُنفذ بالوزارة.

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن القمة تأتي ضمن خطة الوزارة لإعداد جيل جديد من الشباب المصري قادر على التفاعل مع التطورات الرقمية والمالية التي يشهدها العالم، موضحاً أن تمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة لمواكبة التغيرات التكنولوجية يعد أولوية استراتيجية للوزارة، في ضوء رؤية مصر 2030.

وأشار الوزير إلى أن القمة تمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات وعرض التجارب الناجحة في مجال ريادة الأعمال، بما يسهم في تشجيع الشباب على الابتكار وبدء مشروعاتهم الخاصة.

وتستهدف القمة مشاركة 200 شاب وفتاة من الفئة العمرية 18 – 40 عاماً من أعضاء مراكز الشباب وطلاب الجامعات المصرية، يتم اختيارهم من خلال عملية تقييم دقيقة تشمل الإعلان الإلكتروني عبر منصات التواصل الاجتماعي، وإجراء مقابلات شخصية مع ما لا يقل عن 500 متقدم، لضمان اختيار أفضل العناصر، مع مراعاة تمثيل الطلبة وذوي الهمم والشباب المتميز من مراكز الشباب.

ويتضمن برنامج القمة مراحل متعددة تشمل عقد جلسات تحضيرية لوضع خطة التنفيذ، تنظيم ورش عمل ومحاضرات بأحدث الأساليب التكنولوجي، تنفيذ حملات توعوية داخل مراكز الشباب عن الشمول المالي والرقمي، بحضور لفيف من الوزراء والشخصيات البارزة، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، والشركات ذات المسئولية المجتمعية.

ويقوم بالتدريب مجموعة من المدربين المتخصصين بوحدة الشمول الرقمي بالوزارة، الذين تم إعدادهم من خلال برامج وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف ضمان تقديم محتوى تدريبي متكامل للشباب المشاركين.