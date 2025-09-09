تعليق صادم من الغندور على تشكيل منتخب مصر

علق الناقد الرياضي خالد الغندور على تشكيل منتخب مصر أمام بوركينا فاسو.

وكتب الغندور: تشكيل منتخب مصر غريب بس نتمني التوفيق ونعمل ماتش كويس.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تشكيل فريقه في مواجهة منتخب بوركينا فاسو المقرر لها السابعة مساء اليوم الثلاثاء - بتوقيت القاهرة - في الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 .

وجاء التشكيل كالتالي: محمد الشناوي فى حراسة المرمى، محمد هاني، رامي ربيعة، خالد صبحي، محمد حمدي، أحمد عيد، مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، محمود حسن تريزيجيه ، محمد صلاح، عمر مرموش.

ويجلس على مقاعد منتخب مصر فى مباراة بوركينا فاسو:-

مصطفى شوبير ، محمد صبحي ، محمد ربيعة، حسام عبد المجيد ، عمرو الجزار، نبيل عماد دونجا، مهند لاشين، محمود صابر ، إبراهيم عادل ، أحمد سيد زيزو ، أسامة فيصل ، ومصطفى محمد.