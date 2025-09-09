مباراة مش سهلة.. إبراهيم سعيد ينتقد تشكيل منتخب مصر

علق إبراهيم سعيد لاعب منتخب مصر السابق ، علي تشكيل منتخب مصر امام بوركينا فاسو

وكتب سعيد من خلال حسابه الشخصي اكس :" بالتوفيق لمنتخب مصر ‏وبإذن الله التأهل للمونديال ‏ليا تحفظ علي مشاركه اللاعب خالد صبحي لعدم وجود خبرات دولية مع البطئ الشديد.. ‏كان لابد مشاركه حسام عبد المجيد ‏وايضاً مشاركة

‏اللاعب احمد عيد مفيش خبرات دولية ‏ومشاركة تريزيجيه لسوء مستواه الفترة الاخيرة ‏مباراة اليوم انت محتاج مهاجم قوي

‏مصطفي محمد لازم يبدأ المباراة

‏منتخب بوركينافاسو مش سهل ومباراة صعبة بالتوفيق لمنتخب مصر .



يواجه منتخب مصر الأول نظيره بوركينا فاسو اليوم في تمام الساعة السابعة مساء، فى الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتضم مجموعة المنتخب كلا من بوركينا فاسو إثيوبيا، جيبوتي، سيراليون، وغينيا بيساو.

ويغيب عن معسكر منتخب مصر، كل من إمام عاشور، محمد شكري، ياسين مرعي، وياسر إبراهيم بسبب الإصابة، وتم استبعاد حمدى فتحى من السفر بسبب الإصابة بكدمة فى وجه القدم.