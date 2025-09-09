قبل مواجهة بوركينا فاسو.. مهيب عبد الهادي يوجه رسالة دعم لمنتخب مصر

وجه الإعلامي مهيب عبد الهادي رسالة دعم لمنتخب مصر و كابتن حسام حسن قبل مواجهة بوركينافاسو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب مهيب عبد الهادي :

بالتوفيق باذن الله ونصعد لكاس العالم النهاردة .

يتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، برصيد 19 نقطة جمعها من الفوز في 6 مباريات والتعادل في لقاء 1 والحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم وتسجيل 16 هدفًا وتلقي 2 فقط.

بينما تواجد منتخب بوركينا فاسو في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الأولى في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، برصيد 14 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات والتعادل في 2 وخسارة لقاء واحد وتسجيل 18 هدفًا وتلقي 7.

ويتواجد منتخب غينيا بيساو في المركز الثالث برصيد 10 نقاط وحل منتخب سيراليون في المركز الرابع برصيد 9 نقاط ومنتخب أثيوبيا في المركز الخامس برصيد 6 نقاط.

بينما تواجد منتخب جيبوتي في مؤخرة ترتيب المجموعة الأولى في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، برصيد نقطة واحدة جمعها من تعادل و7 خسائر وتسجيل 4 أهداف وتلقي 27.

موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو

ستقام مباراة مصر بوركينا فاسو في السابعة مساء الثلاثاء، على ملعب "4 أغسطس"، معقل منتخب بوركينا فاسو، ويعود هذا الملعب لاستضافة المباريات الدولية بعد غياب دام أكثر من أربع سنوات.

وكان الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" وصف مواجهة مصر وبوركينا فاسو بأنها واحدة من أقوى خمس مباريات فى التصفيات الأفريقية خلال شهر سبتمبر، مشيرًا إلى أن الفوز سيمنح الفراعنة بطاقة العبور المباشرة إلى كأس العالم دون انتظار الجولتين المتبقيتين أمام جيبوتى وغينيا بيساو فى أكتوبر المقبل.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو

أعلنت قناة On Sports نقل مباراة مصر ضد بوركينا فاسو حصريًا داخل مصر، مع تخصيص تغطية موسعة للقاء من خلال استوديو تحليلى يسبق انطلاق المباراة ويستعرض أبرز ملامح المواجهة.

ويعلق على مباراة مصر وبوركينا فاسو عبر القناة الصوتية الأولى أيمن الكاشف، والقناة الصوتية الثانية مؤمن حسن.