إيران: هجوم إسرائيل على قيادات حماس في قطر "خطير" وانتهاك للقانون الدولي
زيزو وشوبير وإبراهيم عادل على دكة بدلاء منتخب مصر أمام بوركينا فاسو
السعودية تطالب المجتمع الدولي بإدانة الاعتداء الآثم على قطر ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية
مكتب نتنياهو: استهداف قادة حماس في الدوحة عملية إسرائيلية مستقلة تماما
حسام حسن يعلن تشكيل منتخب مصر أمام بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم
وسائل إعلام قطرية: استشهاد نجل رئيس حركة حماس ومدير مكتبه في الهجوم على الدوحة
الإمارات: ندين بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي السافر الذي استهدف قطر
فيفا: مصر على أعتاب مونديال 2026 .. وتنتظر الحسم أمام بوركينا فاسو
نتنياهو: تابعت العملية ضد قادة حماس بقطر لحظة بلحظة من مقر سلاح الجو في تل أبيب
الداخلية القطرية: الأصوات التي سمعت في الدوحة تعود إلى استهداف أحد المقار السكنية لحركة حماس
حماس: نجاة وفد الحركة لمفاوضات وقف إطلاق النار في الدوحة من هجوم إسرائيلي
الأرصاد: طقس الغد حار رطب نهارا ومائل للحرارة ليلا والعظمى بالقاهرة 32 درجة
رياضة

قبل مواجهة بوركينا فاسو.. مهيب عبد الهادي يوجه رسالة دعم لمنتخب مصر

مهيب عبد الهادي
مهيب عبد الهادي
ميرنا محمود

وجه الإعلامي مهيب عبد الهادي رسالة دعم لمنتخب مصر و كابتن حسام حسن  قبل مواجهة بوركينافاسو  عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب مهيب عبد الهادي :

بالتوفيق باذن الله ونصعد لكاس العالم النهاردة .

يتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، برصيد 19 نقطة جمعها من الفوز في 6 مباريات والتعادل في لقاء 1 والحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم وتسجيل 16 هدفًا وتلقي 2 فقط.

بينما تواجد منتخب بوركينا فاسو في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الأولى في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، برصيد 14 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات والتعادل في 2 وخسارة لقاء واحد وتسجيل 18 هدفًا وتلقي 7.

ويتواجد منتخب غينيا بيساو في المركز الثالث برصيد 10 نقاط وحل منتخب سيراليون في المركز الرابع برصيد 9 نقاط ومنتخب أثيوبيا في المركز الخامس برصيد 6 نقاط.

بينما تواجد منتخب جيبوتي في مؤخرة ترتيب المجموعة الأولى في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، برصيد نقطة واحدة جمعها من تعادل و7 خسائر وتسجيل 4 أهداف وتلقي 27.

موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو 
ستقام مباراة مصر بوركينا فاسو في السابعة مساء  الثلاثاء، على ملعب "4 أغسطس"، معقل منتخب بوركينا فاسو، ويعود هذا الملعب لاستضافة المباريات الدولية بعد غياب دام أكثر من أربع سنوات.

وكان الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" وصف مواجهة مصر وبوركينا فاسو بأنها واحدة من أقوى خمس مباريات فى التصفيات الأفريقية خلال شهر سبتمبر، مشيرًا إلى أن الفوز سيمنح الفراعنة بطاقة العبور المباشرة إلى كأس العالم دون انتظار الجولتين المتبقيتين أمام جيبوتى وغينيا بيساو فى أكتوبر المقبل.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو 
أعلنت قناة On Sports نقل مباراة مصر ضد بوركينا فاسو حصريًا داخل مصر، مع تخصيص تغطية موسعة للقاء من خلال استوديو تحليلى يسبق انطلاق المباراة ويستعرض أبرز ملامح المواجهة.

ويعلق على مباراة مصر وبوركينا فاسو عبر القناة الصوتية الأولى أيمن الكاشف، والقناة الصوتية الثانية مؤمن حسن.

مهيب عبد الهادي بوركينا فاسو مننتخب مصر

