عمرو سماكة: إبراهيم عادل أحسن من كل صفقات الأهلى

يرى عمرو سماكة نجم الأهلي الأسبق أن إبراهيم عادل مكانه في أوروبا وليس الدوري الإماراتي، وأتمنى أن ينضم للنادي الأهلي فى الفترة المقبلة.

وقال عمرو سماكة الذي حل ضيفا على الاعلامي عمر ربيع ياسين ببرنامجه مان تو مان: "خطوة إبراهيم عادل كانت المفروض تكون إلى أوروبا مع احترامي للدورى الإماراتي هو دوري قوي ولكن إبراهيم بإمكانياته مكانه أوروبا.

وتابع عمرو سماكة: "أتمنى أن ينضم إبراهيم عادل إلى الأهلي، وهيلعب على أي حد في الأهلي مهما كان هو مين، وهو بيحب يلعب على الطرف".

وتابع نجم الأهلي الأسبق: "إبراهيم عادل حاليا افضل من أحمد عبد القادر وأفضل من تريزيجيه وأفضل من أشرف بن شرقي، وحاليا هو وإمام عاشور الأفضل في مصر".