ثورة في صور السيلفي.. آبل تقدم كاميرا Center Stage الأمامية بمستشعر مربع في iPhone 17
مانشستر سيتي يعلق علي إصابة عمر مرموش مع منتخب مصر أمام بوركينا فاسو
استهداف قادة حماس في الدوحة| ضربة عسكرية أم رسالة سياسية تعيد رسم ملامح الصراع؟ خبير يجيب
البيت الأبيض: ترامب طلب من مستشاره إبلاغ الدوحة بالهجوم الإسرائيلي الوشيك
الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تستمر في إجرامها وتتجاوز حدودها وتقصف دولا أخرى
مصر والرئيس السيسي كلمة السر.. لقاء ثلاثي بالقاهرة يتوج اتفاقاً بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية
وزير الرياضة يثني على المنتخب ويؤكد: خطوة تفصلنا عن كأس العالم
ما حكم التحايل بالزواج العرفي من أجل الحصول على المعاش؟.. أمين الفتوى يوضح
مدير الوكالة الدولية للطاقة: دور مصر وإشراف الرئيس السيسي وراء نجاح الاتفاق مع إيران
مفتي الجمهورية يدين العدوان الصهيوني الغاشم على قطر
تفاصيل حديث الرئيس السيسي مع الأمير تميم بعد الهجوم الإسرائيلي على الدوحة
وزير الخارجية: نعمل على تقريب وجهات النظر بين الدول الأوروبية وإيران
أخبار البلد

الرئيس السيسي والملك عبد الله الثاني يدينان الاعتداء الإسرائيلي على قطر

الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول مستجدات الأوضاع الإقليمية في أعقاب الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف اليوم دولة قطر الشقيقة، حيث أعرب الزعيمان عن إدانتهما الشديدة واستنكارهما البالغ لهذا العمل العدواني المرفوض، باعتباره انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة عربية شقيقة، وتجاوزًا فاضحًا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الجانبين شددا على خطورة التصعيد الإسرائيلي غير المبرر، لا سيّما في ظل استمرار دولة قطر في أداء دورها الحيوي في جهود الوساطة الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء المأساة الإنسانية التي خلّفتها الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ ما يقارب العامين. وفي هذا السياق، جدّد الزعيمان تضامنهما الكامل مع دولة قطر، مؤكدين دعمهم لاستقرارها، وصون سيادتها، وسلامة ووحدة أراضيها في مواجهة هذا العدوان غير المقبول.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال شهد توافقًا بين الرئيس السيسي وجلالة الملك عبد الله الثاني بشأن أهمية مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق بين مصر والأردن، في ضوء ما يمثله التصعيد الإسرائيلي السافر من تهديد بالغ الخطورة قد يجرّ المنطقة نحو مزيد من التوتر وانعدام الاستقرار. كما تم التأكيد على ضرورة الإسراع في تحقيق التهدئة، ووقف كافة الأعمال الاستفزازية التي لا تؤدي إلا إلى تعميق الأزمة في الشرق الأوسط.

السيسي الملك عبد الله الثاني قطر العمل العدواني القانون الدولي

