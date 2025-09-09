قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طارق أبو العنين: إصابة مرموش كدمة وسيخضع لفحوصات.. وسيتم صرف مكافآت خاصة لنجوم الفراعنة
ترامب: وجهت ويتكوف بإبلاغ قطر بشأن الضربة الإسرائيلية لكن الوقت قد مضى
أمين الفتوى: لا حرمة في صناعة التماثيل أو عرضها إذا انتفت نية مضاهاة خلق الله
إعداد مشروع قومي كبير لتطوير الصحافة المصرية
ترامب: الهجوم الإسرائيلي على قطر كان قرار نتنياهو وليس قراري
تبرأ من عملية الدوحة.. ترامب: الهجوم على قطر قرار نتنياهو وليس قراري
محكمة جنائية دولية لجرائم البيئة
وكالة الطاقة الذرية تعلن التوصل إلى تفاهمات جديدة مع إيران
رئيس وزراء قطر: إسرائيل استخدمت أسلحة لم تستطع راداراتنا اكتشافها
يدمر القلب والمخ ويسبب الوفاة.. كيف تحمي نفسك من انسداد الشرايين
مصر تنجح في رعاية اتفاق تاريخي بين إيران والوكالة الذرية لاستئناف التعاون وبناء الثقة | تقرير
رئيس وزراء كندا: عدوان إسرائيل ضد الدوحة تصعيد غير مقبول للعنف وانتهاك لسيادة قطر
بعد التعادل السلبي.. سيف زاهر عن أداء زيزو: دور دفاعي كبير

زيزو
زيزو
ميرنا محمود

أشاد الإعلامي سيف زاهر بأداء أحمد سيد زيزو بعد تعادل منتخب مصر مع بوركينا فاسو ، في اللقاء الذى جمع المنتخبين على ملعب إستاد 4 أغسطس في الجولة الثامنة من دور المجموعات ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وكتب سيف زاهر عبر فيسبوك : إنقاذ زيزو لهدف محقق في الدقيقة 86.. دور دفاعي كبير.

وخطف منتخب مصر نقطة ثمينة من بوركينا فاسو بعد التعادل السلبي، في اللقاء الذى جمع المنتخبين على ملعب إستاد 4 أغسطس في الجولة الثامنة من دور المجموعات ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ووقع اللاعب مروان عطية في مصيدة التسلل بعد التمركز الخاطئ خلف مدافعي بوركينا فاسو في الدقيقة 2.

وتوقفت المباراة بعد إصابة عمر مرموش ودفع الجهاز الطبي لعلاجه على أرض الملعب فى الدقيقة 4 ليكمل المباراة.

وسقط عمر مرموش مرة أخرى دون تدخل أي لاعب فى الدقيقة 7 ، وخرج من أرض الملعب لتلقيه العلاج المناسب.

ودفع حسام حسن بـ أسامة فيصل بدلاً من عمر مرموش فى الدقيقة 9.

وأرسلت ركلة حرة لصالح بوركينا فاسو من على مشارف منطقة الجزاء من الجهة اليسرى بالقرب من الراية الركنية نفذها بيرتراند تراوري بكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء شتتها الدفاع خارج منطقة الجزاء وذهبت إلى بلاتي توريه الذي سدد كرة مرت بعيدة عن المرمى في الدقيقة 19.

ونفذت ركلة ركنية لصالح بوركينا فاسو من الجهة اليسرى نفذها بيرتراند تراوري بتمريرات قصيرة مرت دون خطورة على مرمى مصر في الدقيقة 22.

وجاءت تسديدة من داخل منطقة الجزاء من الجهة اليسرى من لاعب مصر تريزيجيه ولكن ارتطمت بالدفاع وذهبت بين أحضان حارس المرمى في الدقيقة 52.

وأرسلت ركلة ركنية لصالح مصر من الجهة اليمنى نفذها محمد صلاح بكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها بتسديدة بالقدم اليمنى أحمد عيد ولكن مرت بعيدة عن المرمى في الدقيقة 57.

وألغى هدف لصالح منتخب مصر عن طريق أسامة فيصل بداعي التسلل عليه في الدقيقة 67.

ونفذت ركلة حرة لصالح بوركينا فاسو من المنتصف الهجومي من الجهة اليسرى نفذها ستيف ياجو بكرة عرضية قابلها بتسديدة رأسية من داخل منطقة الجزاء دانجو واتارا ولكن مرت فوق العارضة في الدقيقة 80.

