شعب مصر: توجيهات الرئيس بدراسة العفو الرئاسي تبرهن على قيم التسامح والعدالة في الجمهورية الجديدة

أكد أشرف المقدم، رئيس حزب شعب مصر، أهمية ما صدر من توجيهات القيادة السياسية بدراسة الالتماس المقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان والمتعلق بإصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم، لافتا إلى أن هذه الخطوة تمثل انعكاسا حقيقيا لروح الدولة المصرية الحديثة التي تسعى إلى تعزيز قيم التسامح، وترسيخ مبادئ العدالة التصالحية، وفتح صفحة جديدة أمام من أثبتوا رغبتهم في الاندماج الإيجابي داخل المجتمع.

وقال المقدم في بيان له، إن التوجيه بدراسة الالتماسات بعناية يبعث برسالة واضحة إلى الداخل والخارج بأن الدولة المصرية تتبنى نهجا شاملا في التعامل مع حقوق الإنسان، قائما على التوازن بين حماية الأمن القومي وصون كرامة المواطن، كما يعكس هذا القرار حرص القيادة السياسية على الاستماع لمطالب المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، بما يفتح المجال أمام تعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع.

وأكد رئيس حزب شعب مصر، أن إصدار العفو لا يعد فقط خطوة إنسانية راقية، بل يمثل دعامة قوية في مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، التي تضع الإنسان في قلب أولوياتها، وتفتح أبواب الأمل أمام الشباب والأسر التي تنتظر لم شملها بأبنائها، و هذه السياسة الحكيمة تترجم توجهات الدولة في دعم الاستقرار المجتمعي وتكريس ثقافة الحوار والتفاهم.