نائبة: توجيهات الرئيس بشأن «العفو الرئاسي» تعكس إنسانيته وحرصه على المواطن

أشادت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للجهات المعنية بدراسة الالتماس المقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن العفو عن سبعة من المحكوم عليهم، مؤكدة أن هذا القرار يعكس الجانب الإنساني للرئيس وحرصه الدائم على مصلحة المواطن المصري.

وقالت خطاب في تصريحات صحفية اليوم: «الرئيس السيسي يبرهن في كل موقف على أنه قريب من هموم المواطنين، ويضع البعد الإنساني والاجتماعي في مقدمة أولوياته، جنبًا إلى جنب مع جهوده في بناء الدولة وتعزيز مؤسساتها».

وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أن الاستجابة لدراسة مثل هذه الالتماسات تمثل رسالة أمل لأسر المحكوم عليهم، وتؤكد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي لا تنظر إلى المواطن فقط من منظور قانوني، بل من منظور إنساني يوازن بين العدالة والرحمة.

وأكدت خطاب، أن هذا النهج يعزز ثقة الشعب في قيادته السياسية، ويجسد حرص الدولة على صون كرامة الإنسان المصري، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي يضع دومًا مصلحة الوطن والمواطن فوق أي اعتبار.