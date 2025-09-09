قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هتشتريها بكام بكرة؟.. انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق
الأردن ينفي عبور أي طائرات إسرائيلية مجاله الجوي لمهاجمة قطر
نقيب الصحفيين يناشد الرئيس بالعفو عن الزميلين محمد أكسجين وحسين كريم
الأسعار الكاملة لمنتجات آبل الجديدة.. إليك التكلفة بالدولار وما يعادلها بالجنيه المصري
أردوغان: هجوم إسرائيل على وفد حماس في قطر يهدف لتقويض جهود السلام ويعد انتهاكا خطيرا
طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل
ثورة في صور السيلفي.. آبل تقدم كاميرا Center Stage الأمامية بمستشعر مربع في iPhone 17
مانشستر سيتي يعلق علي إصابة عمر مرموش مع منتخب مصر أمام بوركينا فاسو
استهداف قادة حماس في الدوحة| ضربة عسكرية أم رسالة سياسية تعيد رسم ملامح الصراع؟ خبير يجيب
البيت الأبيض: ترامب طلب من مستشاره إبلاغ الدوحة بالهجوم الإسرائيلي الوشيك
الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تستمر في إجرامها وتتجاوز حدودها وتقصف دولا أخرى
مصر والرئيس السيسي كلمة السر.. لقاء ثلاثي بالقاهرة يتوج اتفاقاً بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية
نقيب الصحفيين يناشد الرئيس بالعفو عن الزميلين محمد أكسجين وحسين كريم

عبد الوكيل ابو القاسم

ناشد خالد البلشي نقيب الصحفيين الرئيس السيسي بإصدار عفو رئاسي عن الزميلين الصحفيين محمد إبراهيم رضوان الشهير بـ(محمد أكسجين)، وحسين علي أحمد كريم وشهرته (حسين كريم) الصادر ضده حكم بالحبس على ذمة القضية رقم 26 لسنة 2021م حصر أمن دولة، وذلك في إطار التوجيه الرئاسي للجهات المعنية بدراسة الالتماس المقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن إصدار عفو رئاسي عن مجموعة من المحكوم عليهم، استجابة لمطالبات ذويهم لمنحهم فرصة جديدة في حياتهم، والعودة إلى أسرهم والعيش وسط مجتمعهم في ظروف طبيعية،

الجدير بالذكر أن الزميل محمد أكسجين محكوم عليه في القضية رقم  855 لسنة 2020م حصر أمن دولة والمقيدة تحت رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن الدولة طوارئ التجمع الخامس، وهي ذات القضية المقضي فيها بمعاقبة علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح وآخرين.

وجدد نقيب الصحفيين مطالبه ومطالب النقابة للنائب العام، بمراجعة أوضاع وإخلاء سبيل أكثر من 19 زميلًا صحفيًا محبوسين احتياطيًا، مشيرًا إلى أن بينهم 14 زميلًا تجاوزت فترات حبسهم عامين كاملين.

وأرسل نقيب الصحفيين قائمة بأسماء الزملاء المحبوسين إلى مكتب النائب العام، وإلى كل من المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي. 
وجدد نقيب الصحفيين مطالبه، ومطالب النقابة الدائمة بإخلاء سبيل كل المحبوسين على ذمة قضايا رأي.

وكانت نقابة الصحفيين قد عقدت أمس، جلسة نقاش حضرها عدد كبير من الصحفيين، ورؤساء التحرير، وشارك فيها الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين؛ لمناقشة وضع خارطة طريق لإصلاح أوضاع الصحافة.. وطالب المشاركون في الندوة بضرورة إصدار قانوني حرية تداول المعلومات، ومنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، والإفراج عن المحبوسين في قضايا رأي، كما قدموا العديد من التوصيات، التي تضمن تطوير الصحافة.

