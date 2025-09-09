رئيس شباب النواب يثمن توجيهات القيادة السياسية بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم

ثمن النائب محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الجهات المعنية بدراسة الالتماس المقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن إصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم.

وقال رئيس لجنة الشباب ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي ، حريص علي أن تتسع الجمهورية الجديدة للجميع وأن الدولة المصرية تحرص دائما علي ترسيخ قيم العدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان، بما يعزز من مكانتها إقليميًا ودوليًا، وهو ما يعكس حرص القيادة السياسية أيضا علي بناء دولة عصرية حديثة قائمة على سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات.

وأكد رئيس لجنة الشباب ، أن الدولة المصرية حققت بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي طفرة كبيرة في ملف حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، تمثلت في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتوسيع مساحات الحوار المجتمعي، ودعم حرية الرأي والتعبير، بجانب برامج الحماية الاجتماعية التي شملت مختلف فئات الشعب، وهو ما يعكس شمولية رؤية الدولة لبناء مجتمع أكثر عدالة وإنصافًا.

بداية من الاهتمام بمراكز الإصلاح والتأهيل

واوضح أن الدولة حريصة على مراعاة كافة حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، بداية من الاهتمام بمراكز الإصلاح والتأهيل التي تعيد تأهيل ودمج المحبوسين في المجتمع، وفقاً لمنظومة إصلاحية حديثة ومتكاملة، وحتى تعزيز استراتيجية احترام كرامة وحقوق الإنسان بما يؤسس لمجتمع قادر على التنمية والبناء في إطار مفهوم الجمهورية الجديدة