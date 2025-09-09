مدحت الكمار: العفو الرئاسي يؤكد التزام مصر بحقوق الإنسان داخل الجمهورية الجديدة

أشاد النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للجهات المعنية بدراسة الالتماس المقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن إصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة عن النهج الإنساني الذي تتبناه الدولة المصرية في إدارة شؤون المجتمع وتعزيز العدالة الاجتماعية.

وقال الكمار، في تصريح صحفي له اليوم: "الاستجابة لهذا الالتماس تعكس حرص القيادة السياسية على منح المفرج عنهم فرصة جديدة للاندماج في المجتمع والعودة إلى حياتهم الطبيعية، بما يعزز من مفهوم التسامح ويرسخ قيم العدالة والمساواة في الجمهورية الجديدة".

وأضاف عضو مجلس النواب أن، هذه المبادرة تأتي ضمن جهود الدولة المتواصلة في مجال حقوق الإنسان، والتي تجسدت خلال السنوات الأخيرة عبر إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتوسيع مساحات الحوار المجتمعي، ودعم حرية الرأي والتعبير، إلى جانب برامج الحماية الاجتماعية التي شملت مختلف فئات الشعب المصري.

وأكد مدحت الكمار. أن مصر اليوم تسير بخطى ثابتة نحو بناء دولة حديثة وعصرية قائمة على سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات، موضحاً أن الجمهورية الجديدة هي وطن يتسع للجميع، حيث يتم تعزيز الاستقرار الاجتماعي، وتقوية النسيج المجتمعي، وضمان مشاركة كافة المواطنين في التنمية.

وأشار نائب القليوبية. إلى أن العفو الرئاسي ليس مجرد إجراء قضائي، بل رسالة للمجتمع الدولي والإقليمي بأن مصر ملتزمة بحقوق الإنسان، وأنها تعمل على ترسيخ قيم العدالة والكرامة الإنسانية، بما يسهم في تعزيز مكانتها ومصداقيتها على المستوى الدولي.

واختتم النائب مدحت الكمار حديثه قائلاً: "الدولة المصرية تثبت من خلال هذه الإجراءات أن النهج الإنساني والتنموي يواكبان السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وأن مصر تستثمر في الإنسان المصري كركيزة أساسية لبناء مستقبل مستدام ومزدهر لجميع أبنائها".