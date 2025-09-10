أخبار الوادي الجديد.. مد باب قبول طلبات تقنين أوضاع منازل منطقة قشنا بالفرافرة حتى الخميس.. وتنفيذ تجربة عملية لمنظومة الإطفاء بمجمع المصالح الحكومية

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

مد باب قبول طلبات تقنين أوضاع منازل منطقة قشنا بالفرافرة حتى الخميس المقبل



أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، عن مد باب قبول الطلبات المرحلة الثالثة للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاع المنازل القائمة بمنطقة قشنا بمدينة الفرافرة، لبحثها عن طريق اللجان المختصة لتحديد مدى إمكانية تقنين الأوضاع من عدمه.

وذلك حتي يوم الخميس 11 سبتمبر الجارى تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وتلبيه لطلبات العديد من المواطنين.

وأعلنت الوحدة المحلية لمركز الفرافرة أن المستندات المطلوبة مبدئيا طلب وفقاً للنموذج المعد بمعرفة المركز التكنولوجي وصورة بطاقة الرقم القومي سارية وكروكي موضحاً به الاحداثيات والأطوال وصورة من رخصة البناء، صورة من المستندات والعقود الدالة علي حيازة مقدم الطلب للعقار وإيصال مرافق حديث مياه - كهرباء - تلفون)، صورة من اخطار الملكية إن وجد) وعلى المحرر لهم مخالفات بناء بدون ترخيص تقديم صورة من المحاضر المحررة ضدهم.

وتقدم الطلبات بالمركز التكنولوجي بديوان عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة وبصفة شخصية أو بتوكيل رسمي ولن يتم الالتفات لاي طلبات ترد قبل أو بعد الموعد أو المكان المحدد.

تجربة عملية لمنظومة الإطفاء بمجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية بـ الوادي الجديد



نفذت محافظة الوادي الجديد، تجربة عملية لمنظومة الإطفاء والحماية المدنية بمجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية

يأتي ذلك للاطمئنان على مدى فاعليتها و التأكد من مستوى جاهزية و تدريب الكوادر المختصة على التعامل مع حالات الطوارئ المختلفة

كما يأتي ذلك ، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بالمتابعة الدورية لأعمال الصيانة والتأكد من كفاءة عمل المرافق ومنظومة السلامة العامة بمجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية.

تعرف على أسعار الخضر والفاكهة بأسواق الوادي الجديد



شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025، حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الخضر والفاكهة والسلع الغذائية، وسط إقبال متزايد من المواطنين على الشراء، خاصة مع وفرة المنتجات المحلية القادمة من المزارع والصوب المنتشرة بمراكز المحافظة المختلفة.

ويتابع سكان المحافظة يوميًا حركة أسعار السلع الأساسية والخضر والفاكهة لرصد التغيرات المستمرة، في ظل جهود الحكومة لضبط الأسواق والحد من الاحتكار، مع تكثيف حملات الرقابة بما ينعكس إيجابيًا على مستوى المعيشة.

واليكم أحدث أسعار الخضر والفاكهة بأسواق المحافظة اليوم الثلاثاء، وفقًا لما رصدته جولة صباحية داخل الأسواق.

أسعار الخضراوات في الوادي الجديد اليوم الثلاثاء

سجلت أسعار الخضر استقرارًا مائلًا للانخفاض، إذ تراوح سعر الطماطم بين 15 و20 جنيهًا، والبطاطس من 15 حتى 20 جنيهًا، فيما بلغت الكوسة 20–25 جنيهًا، والخيار البلدي تراوح بين 20 و25 جنيهًا للكيلوجرام، والفلفل 25 جنيهًا.

أسعار الفاكهة اليوم

أما أسعار الفاكهة فجاءت متفاوتة، حيث سجل البرتقال البلدي 30–35 جنيهًا للكيلو، والعنب 40 جنيهًا، بينما بلغ التفاح من 40 حتى 45 جنيهًا، والجوافة 30–35 جنيهًا، والموز بنفس المعدلات.

كما تراوح سعر كيلو المانجو بين 40 و45 جنيهًا، والموز بين 30 و35 جنيهًا، وسط توقعات بزيادة الإقبال عليها خلال الإجازات الصيفية والمناسبات الأسرية.

وتعد محافظة الوادي الجديد من أبرز المحافظات التي شهدت تطورًا زراعيًا كبيرًا مؤخرًا، بفضل دعم الدولة للمشروعات الإنتاجية وتشجيع المزارعين، إذ أسهمت الصوب الزراعية والري الحديث في تحسين جودة الإنتاج وتوفيره على مدار العام.

ويعتبر النشاط الزراعي في الوادي الجديد ركيزة رئيسية للاقتصاد المحلي، إذ يوفر آلاف فرص العمل ويرفع مستوى المعيشة، بالتوازي مع مشروعات قومية كبرى مثل "حياة كريمة" و"الدلتا الجديدة" التي عززت البنية التحتية الزراعية وقللت الاعتماد على الأسواق الخارجية.