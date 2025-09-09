قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المفاصل والسرطان .. زيت غير متوقع يعالج أمراضا خطيرة
رئيس الوزراء القطري: نحتفظ بحق الرد على الهجوم الإسرائيلي الغادر
طارق أبو العنين: إصابة مرموش كدمة وسيخضع لفحوصات.. وسيتم صرف مكافآت خاصة لنجوم الفراعنة
ترامب: وجهت ويتكوف بإبلاغ قطر بشأن الضربة الإسرائيلية لكن الوقت قد مضى
أمين الفتوى: لا حرمة في صناعة التماثيل أو عرضها إذا انتفت نية مضاهاة خلق الله
إعداد مشروع قومي كبير لتطوير الصحافة المصرية
ترامب: الهجوم الإسرائيلي على قطر كان قرار نتنياهو وليس قراري
تبرأ من عملية الدوحة.. ترامب: الهجوم على قطر قرار نتنياهو وليس قراري
محكمة جنائية دولية لجرائم البيئة
وكالة الطاقة الذرية تعلن التوصل إلى تفاهمات جديدة مع إيران
رئيس وزراء قطر: إسرائيل استخدمت أسلحة لم تستطع راداراتنا اكتشافها
يدمر القلب والمخ ويسبب الوفاة.. كيف تحمي نفسك من انسداد الشرايين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إعداد مشروع قومي كبير لتطوير الصحافة المصرية

لقاء اليوم
لقاء اليوم
حمادة خطاب

بدعوة من نقيب الصحفيين الكاتب الصحفي خالد البلشي التقى النائب الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ بمجموعة كبيرة من مجلس نقابة الصحفيين وكثير من الجماعة الصحفية المهتمة بتطوير الصحافة المصرية في الاجتماع الذي عقدته نقابة الصحفيين بشأن تنفيذ توصيات مؤتمرها العام المعني برسم خريطة طريق للصحافة المصرية ورؤية تطويرها.

وخلال كلمته  قال نقيب الإعلاميين إن التطوير الفاعل والمستمر هو لغة العصر، وهناك تطور مذهل في عالم صناعة الإعلام والصحافة، ولكي يتم إعداد مشروع متكامل لتطوير الصحافة والإعلام فإن هذا يستوجب وقتًا زمنيًا والتفكير في كل جوانب التطوير وما هي آلياته التنفيذية، وكيف يكون هذا التطوير في استمرارية دائمة لمواكبة هذا التطور اللحظي المذهل في الصحافة والإعلام.

وأضاف النائب الدكتور طارق سعده أن التطوير يستوجب تشريعات سريعة ومستمرة، وتدريبًا حقيقيًا للعنصر البشري، وتطويرًا هيكليًا للمنظومة يراعي ما جدّ من تخصصات ومسميات ومواصفات مهنية جديدة، بالإضافة إلى تقديم محتوى جيد قادر على المنافسة في السوق العالمية، وأن يُراعى في التطوير تحقيق أهداف عاجلة من التأثير في الرأي العام ومكافحة الشائعات والانتصار في معركة الوعي للوصول إلى بناء الإنسان المصري والعربي القادر على المشاركة الفاعلة في بناء وطنه والحفاظ على مقدراته ووحدته وتماسكه، والمساهمة بعلمه ووعيه وانضباطه في إحداث نهضة شاملة وبناء حضارة.

وأكد نقيب الإعلاميين أنه لابد أن تكون هذه الأمور الأهداف الرئيسية لخطة التطوير على المديين القريب والبعيد.
وإن التطوير يبدأ بالأساس التعليمي الإعلامي وتطوير المناهج وتطوير الأستاذ القائم بالعملية التعليمية وخلق مناطق مشتركة للعلوم البينية بين علوم الإعلام الجديد وعلوم الحاسب وتكنولوجيا الاتصال والعلوم الهندسية الصناعية للمشاركة العالمية في صناعة الوسائط والوسائل المستخدمة في الإعلام وعدم الاكتفاء بالاستخدام الجيد لها.

وعليه فإعداد مشروع قومي كبير يحتاج إلى التأنّي ومزيد من الوقت لإعداد مشروع متكامل بآليات تنفيذية ومدى زمني ودراسة اقتصادية موازية وشاملة لا نرتكن فيها إلى التمويل الحكومي، ولكن التأكيد على ضرورة التمويل الذاتي للمشروع من مؤسساته، وهذه هي الإدارة الاقتصادية الواعية والعصرية للإعلام، وهي المعيار الرئيس للحكم على نجاح الإدارة الإعلامية من عدمه في ظل عالم الإعلام الرقمي بمواصفاته الجديدة التي تؤكد أن النجاح يكون في التأثير، وهذا معياره المشاهدة والمتابعة التي تترجم إلى ذيوع وانتشار ببعد اقتصادي لا يجيده إلا من ملك الخبرات الفنية الإعلامية والصحفية المتطورة والإدارية الاقتصادية الحقيقية.

الصحفيين البلشي سعده

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

مكتب التنسيق يعلن نتائج المرحلة الثالثة لتنسيق طلاب الثانوية العامة عبر هذا الرابط

وزير التربية والتعليم

الطلاب هيدخلوا على مراحل| قرار عاجل بشأن العام الدراسي الجديد في المدارس

محمد رمضان

رفض استئناف نجل محمد رمضان على إيداعه دار رعاية بسبب مشاجرة نيو جيزة

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن "أعمال السنة" في العام الدراسي الجديد

وزير التربية والتعليم

التعليم تدرس صرف حافز شهري 1000 جنيه للمعلمين اعتبارا من نوفمبر المقبل

مكتبات المدارس

قرار عاجل من التعليم بشأن مكتبات المدارس قبل العام الدراسي الجديد

أرشيفية

وسائل إعلام قطرية: استشهاد 5 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف الدوحة

قطر

أول رد من الخارجية القطرية على المحاولة الاسرائيلية لاغتيال قادة حماس بالدوحة

ترشيحاتنا

نقابة الصحفيين

نتيجة انتخابات شُعبة محرري الفن بنقابة الصحفيين

البابا تواضروس

تفاصيل لقاء البابا تواضروس مع زوجات كهنة الإسكندرية | صور

وزير الزراعة

وزير الزراعة: نصدر حوالي 405 منتج زراعي إلى 167 دولة حول العالم

بالصور

يدمر القلب والمخ ويسبب الوفاة.. كيف تحمي نفسك من انسداد الشرايين

أمراض القلب والشرايين
أمراض القلب والشرايين
أمراض القلب والشرايين

أطعمة ترفع الكوليسترول الضار وتزيد خطر أمراض القلب

الدهون المتحولة خطر صامت على القلب
الدهون المتحولة خطر صامت على القلب
الدهون المتحولة خطر صامت على القلب

شاب أمريكي يحقق مليون دولار من تطبيق ذكاء اصطناعي.. يحسب السعرات

شاب أمريكي يحقق مليون دولار من تطبيق ذكاء الإصطناعي
شاب أمريكي يحقق مليون دولار من تطبيق ذكاء الإصطناعي
شاب أمريكي يحقق مليون دولار من تطبيق ذكاء الإصطناعي

لامتصاص أكبر .. أفضل الأوقات لتناول الفيتامينات

الوقت المناسب لتناول المكملات الغذائية الشائعة
الوقت المناسب لتناول المكملات الغذائية الشائعة
الوقت المناسب لتناول المكملات الغذائية الشائعة

فيديو

انفجارات تهز الدوحة

تفجيرات الدوحة .. تفاصيل هجوم جوي داخل قطر

حقن اخفاء الشعر الأبيض

حقن تخفي الشعر الأبيض.. علاج جديد للشيب يثير الجدل بين الدكاترة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

المزيد