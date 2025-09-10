قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«لم نحقق ما أردناه».. تعلق قوي من فاروق جعفر على نتيجة منتخب مصر مع بوركينافاسو
أضرار القهوة على الريق .. مخاطر صحية قد لا تعرفها
نظام تعليمي أكثر انفتاحًا وتخصصًا.. كيف يُعيد قانون التعليم الجديد هيكلة المدارس؟
استهداف قادة حماس في قلب الدوحة.. بين الإدانة القطرية والصمت الأمريكي واستعراض القوة الإسرائيلية
تصعيد خطير.. بولندا تعلن إغلاق الحدود مع بيلاروسيا في قلب مناورات عسكرية
أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 10-9-2025
هل زوجي الثاني يُعد مَحْرَمًا لابنتي من زوجي الأول؟.. دار الإفتاء تجيب
عمرو الدردير يكشف: حسين الشحات يتلقى عرضًا مُغريًا من هذا النادي
أقل سعر لصرف الدولار مقابل الجنيه الآن
تفاصيل استخراج البطاقة الشخصية 2025 خلال نصف ساعة
مصطفى الفقي: إسرائيل «تُعَربد» في سماء المنطقة.. وهجوم قطر تصعيد خطير
رياضة

«لم نحقق ما أردناه».. تعلق قوي من فاروق جعفر على نتيجة منتخب مصر مع بوركينافاسو

حسام حسن
حسام حسن
محمد سمير

أشاد فاروق جعفر، نجم الكرة المصرية السابق، بحسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عقب التعادل أمام بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم.

وقال جعفر في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: “حسام حسن مدرب ذكي، واستغل اللاعبين الذين يمكنه السيطرة عليهم، ولا أحد يقدر أن ينتقد حسام حسن”.

وأضاف: “وصول منتخب مصر إلى كأس العالم بمدرب مصري نجاح يحسب للجميع، ولابد أن يعزز الجميع من دعم حسام حسن. حسام حسن قدم واحدة من أقوى المباريات له مع منتخب مصر، وهو مدرب له أفكاره التي يجب احترامها”.

وتابع: “حسام حسن رجل المباراة الأولى له مع منتخب مصر، وهو مدير فني كبير. بوركينا فاسو فشلت في الوصول إلى مرمى محمد الشناوي وخالد صبحي، وكان كل لاعب يعرف وظيفته”.

وواصل: “مشاركة مروان عطية كانت مجازفة تستحق الاحترام من حسام حسن. لم نحصل على ما نحتاجه، وكنا نستطيع الفوز. لدينا أفضل لاعب في العالم، محمد صلاح، ولا يليق تصدير صورة أننا حققنا ما أردناه أمام بوركينا”.

منتخب مصر فاروق جعفر نجم الكرة المصرية السابق حسام حسن بوركينا فاسو تصفيات كأس العالم

