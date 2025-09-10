الدردير: تعادل بطعم المكسب على بوركينافاسو

علق الناقد الرياضي عمرو الدردير علي تعادل منتخب مصر أمام بوركينافاسو.

وكتب الدردير عبر فيسبوك:"تعادل بطعم المكسب علي بوركينافاسو ، منتخب حسام حسن يحتاج لنقطة واحدة علي التأهل لنهائيات كأس العالم ، المنتخب يفتقد للأداء الهجومي ، وحسام رد في الملعب علي الانتقادات الخاصة بالتشكيل".

وكان قد علّق حازم إمام، نجم منتخب مصر والزمالك السابق، على أداء الفراعنة أمام بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم.

وقال حازم إمام في تصريحات تلفزيونية: "فرقة بوركينا فرقة كويسة، بس مش اللي أنا كنت متوقعه. كنت متوقع أداء أفضل من كده. لو لعبنا الكرة شوية، زي الشوية اللي في الآخر، كنا هنكسب."

وأضاف: "هما خايفين منك، وفي فرق في أفريقيا بتضغط من أول لحظة، لكن هم طيبين لاعيبة كرة، ومش داخلين خناقة ولا حاجة."

وبعد التعادل الثمين مع بوركينا فاسو في العاصمة واجادوجو، واصل منتخب مصر خطواته الثابتة نحو التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، حيث يستعد لمواجهة منتخب جيبوتي يوم 9 أكتوبر المقبل، ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الإفريقية.

وتقام المباراة خلال فترة التوقف الدولي من 6 إلى 15 أكتوبر.

وكان المنتخب المصري قد حصد نقطة مهمة بعد التعادل السلبي مع بوركينا فاسو على ملعب 4 أغسطس، ليرفع رصيده إلى 20 نقطة من 6 انتصارات وتعادلين.

وبهذه النتيجة حافظ الفراعنة على صدارة المجموعة الأولى بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه، بوركينا فاسو.