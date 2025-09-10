تعليق قوي من إبراهيم عبد الجواد على التعادل أمام بوركينا فاسو

علق الإعلامي إبراهيم عبد الجواد علي تعادل منتخبنا الوطني أمام بوركينا فاسو.

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر فيسبوك:"كلنا كان نفسنا نكسب لكن الحمد لله على التعادل واحنا في كأس العالم بنسبة 99%".

وكان قد أشاد فاروق جعفر، نجم الكرة المصرية السابق، بحسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عقب التعادل أمام بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم.

وقال جعفر في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: “حسام حسن مدرب ذكي، واستغل اللاعبين الذين يمكنه السيطرة عليهم، ولا أحد يقدر أن ينتقد حسام حسن”.

وأضاف: “وصول منتخب مصر إلى كأس العالم بمدرب مصري نجاح يحسب للجميع، ولابد أن يعزز الجميع من دعم حسام حسن. حسام حسن قدم واحدة من أقوى المباريات له مع منتخب مصر، وهو مدرب له أفكاره التي يجب احترامها”.

وتابع: “حسام حسن رجل المباراة الأولى له مع منتخب مصر، وهو مدير فني كبير. بوركينا فاسو فشلت في الوصول إلى مرمى محمد الشناوي وخالد صبحي، وكان كل لاعب يعرف وظيفته”.

وواصل: “مشاركة مروان عطية كانت مجازفة تستحق الاحترام من حسام حسن. لم نحصل على ما نحتاجه، وكنا نستطيع الفوز. لدينا أفضل لاعب في العالم، محمد صلاح، ولا يليق تصدير صورة أننا حققنا ما أردناه أمام بوركينا”.