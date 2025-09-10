الخارجية الإيرانية: مصر استخدمت جميع مساعيها لتسهيل التوصل لاتفاق القاهرة

أكد متحدث وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن مصر استخدمت جميع مساعيها لتسهيل التوصل إلى اتفاق القاهرة بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.



وأضاف بقائي - في تصريح خاص لقناة "القاهرة الإخبارية" - أن إيران كانت على تواصل دائم مع وكالة الطاقة الذرية حتى تم تعليق التعاون عقب العدوان الأمريكي والإسرائيلي.



وأشار إلى أنه بعد حرب الـ12 يوما اضطرت إيران إلى إعادة النظر في تفاعلها مع وكالة الطاقة الذرية .. مشيرا إلى أن ما حدث في يونيو الماضي كان استخداما للقوة من قبل دولتين تمتلكان سلاحًا نوويًا ضد منشآت نووية سلمية.



كان وزير الخارجية الإيراني، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، قد وقعا مساء أمس الثلاثاء، اتفاق استئناف التعاون بين الجانبين بالقاهرة بحضور وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبدالعاطي.

