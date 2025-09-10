قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة: صرف مكافأة للعاملين بمستشفى الصدر بالمنيا
إذاعة جيش الاحتلال: نتائج الهجوم على قطر تبدو غير مرضية ولسنا متفائلين
بعد واقعة طالب المنبر.. الحبس والغرامة لمن يصدر فتوي من غير المتخصصين
بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم.. الكويت تؤكد تضامنها ووقوفها الكامل مع دولة قطر
ارتفاع الأمواج يغلق عدة شواطئ بمرسى مطروح
رئيسة المفوضية الأوروبية تقترح تدابير جديدة تستهدف إسرائيل
أسعار الخضروات اليوم 10 سبتمبر 2025
الطيب: لاعبو الزمالك لا يجدون الدعم.. واللوم على الجماهير
الغمراوي: توطين صناعة المستحضرات الحيوية واللقاحات على رأس أولوياتنا لدعم الأمن الدوائي
وفد أممى يبحث خطة إعادة الإحياء المتكامل لمنطقة دندرة بقنا
رئيس هيئة الدواء يبحث مع ممثلي جهاز الدمغة الطبية سبل دعم الصناعة الوطنية
الخارجية الفرنسية: الوساطة المصرية القطرية لا غنى عنها للإفراج عن المحتجزين بغزة
أخبار البلد

مصر وفرنسا تبحثان تعزيز التعاون في برامج التمكين الاقتصادي والعمل الأهلي

التضامن الاجتماعي
التضامن الاجتماعي
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، السيد إيريك شوفالييه السفير الفرنسي بالقاهرة، والوفد المرافق له، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الأستاذة دينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقيات الدولية، والأستاذة أميرة تاج الدين مدير عام الإدارة العامة للاتفاقيات والعلاقات الدولية.

واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء مرحبة بزيارة السفير الفرنسي للوزارة،ومشيدة بالعلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين الصديقين في مختلف الأصعدة.

وتناول اللقاء استعراض مجالات عمل الوزارة، خاصة في قطاعي الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، ولاسيما القاعدة الكبيرة التي تعمل عليها الوزارة في برنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة"، والذي مر على انطلاقه 10 أعوام، حيث قدم البرنامج خلال تلك الفترة دعما لإجمالي 7.7 مليون أسرة، وتخارج 3 ملايين أسرة من البرنامج على مدار عمره لتحسن وضعهم أو خروجهم من دائرة العوز، ليصل العدد الحالي للأسر المستفيدة من البرنامج اليوم إلي 4.7  مليون أسرة.

كما تناول الاجتماع كذلك جهود الوزارة في إطلاق  المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، والتي تأتي في إطار توجه الدولة المصرية نحو التحول من منظومة الحماية الاجتماعية التقليدية إلى نماذج أكثر استدامة وشمولية.

وتطرق اللقاء كذلك إلى التعاون القائم بين الوكالة الفرنسية للتنمية وعدد من مؤسسات العمل الأهلي في مصر، والتطلع لمزيد من التعاون في مجالات التمكين الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

كما أبدى السفير الفرنسي في القاهرة رغبته في زيارة الهلال الأحمر المصري ومتابعة دورات رفع وعي الإسعاف الأولى لما له من دور كبير فى إنقاذ الحياة، والتي تستهدف جميع فئات المجتمع، وهو ما رحبت به وزيرة التضامن الاجتماعي.

واختتم اللقاء بتأكيد كلا الجانبين على أهمية تعزيز الشراكة خلال الفترة المقبلة، في ظل العلاقة القوية والاستراتيجية التي تجمع بين البلدين الصديقين مصر وفرنسا.

التضامن الاجتماعي السفر الفرنسي مايا مرسي

