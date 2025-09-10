محافظ جنوب سيناء: إنشاء محطات طاقة شمسية بشرم الشيخ لدعم المشروعات والتجمعات البدوية

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أ ش أ

أكد محافظ جنوب سيناء الدكتور خالد مبارك، أن مشروعات إنشاء محطات لإنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية تعكس رؤية الدولة في التوسع باستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، بما يدعم التنمية المستدامة ويخدم المواطنين بالمناطق البعيدة، مشيرًا إلى أن الاعتماد على الطاقة الشمسية يسهم في خفض تكاليف التشغيل، ويعزز من مكانة جنوب سيناء كوجهة سياحية عالمية صديقة للبيئة.


جاء ذلك خلال بحث محافظ جنوب سيناء، بمدينة شرم الشيخ، اليوم /الأربعاء/، مع المدير التنفيذي لتحالف شركتي "انترو" و"جيلا" المهندس إبراهيم سمير خفاجي، إنشاء محطات لإنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تبلغ 35 ميجاوات؛ بواقع 15 ميجاوات لتشغيل منظومة الصرف الصحي ودعم المشروعات السياحية بمدينة دهب، و20 ميجاوات بمدينة شرم الشيخ ضمن مشروع "جرين شرم" لإضافة قدرات جديدة من الطاقة النظيفة، ضمن جهود الدولة نحو التوسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.


جاء ذلك- حسب بيان للمحافظة، اليوم- خلال ترؤس الدكتور خالد مبارك اجتماعا مع المدير التنفيذي لتحالف شركتي "انترو" و"جيلا"، بحضور المدير التنفيذي لجهاز معلومات شبكات المرافق المشرف على الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة بالمحافظة، ومديرة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.


وأفاد البيان بأنه تقرر خلال اللقاء تنفيذ 3 محطات طاقة شمسية بقدرات مناسبة لتغذية آبار إنتاج المياه الصالحة للشرب في بعض التجمعات البدوية النائية عن مصادر الكهرباء، وذلك بقرية الرملة بمدينة أبو زنيمة وقرية النقب بمدينة طابا وإنارة تجمع السلفا بمدينة راس سدر.


كما تم التوجيه بدراسة إنشاء محطة كبرى للطاقة الشمسية بالتنسيق مع شركة كهرباء القناة لتغذية المناطق الصناعية بمدينتي الطور وأبوزنيمة، مع الاتفاق على بدء التنفيذ العاجل بمحطات آبار مياه الشرب بالتجمعات البدوية.


يشار إلى أن تحالف شركتي "انترو" و"جيلا" سبق أن قام بتنفيذ محطات طاقة شمسية بقدرة إجمالية بلغت 10 ميجاوات بمدينة شرم الشيخ بالتزامن مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27.
 

