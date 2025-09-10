إبراهيم نور الدين: قرار إلغاء هدف منتخب مصر في بوركينا فاسو مشكوك فيه

أكد الحكم الدولي إبراهيم نور الدين، أن هناك شكوكا كبيرة بشأن عدم احتساب هدف منتخب مصر في مرمى منتخب بوركينا، في إطار تصفيات كأس العالم.

وقال نور الدين، في تصريحات تليفزيونية، إن الحكم المساعد قراره مشكوك في صحته، وكان يجب على مخرج المباراة إعادة اللعبة من كاميرا التسلل اليسرى الموجهة للحكم المساعد الثاني للتأكيد على صحة القرار.

ووجه رسالة لجميع العاملين بالإعلام المرئي والمسموع والمقروء والمدربين واللاعبين واتحاد الكرة، بضرورة دعم منتخب مصر ومساندة التوأم حسام وإبراهيم حسن وجهازهما المعاون، وتقليل الضغوط عليهم، والبعد عن أي نقد سواء بناء أو هدام، والالتفاف خلف منتخب مصر لتحقيق الهدف المنشود بصعود منتخب مصر إلى كأس العالم.