قطر : هجوم إسرائيل اعتداء إجرامي وانتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية
عراقجي: اتفاقنا مع الوكالة الدولية يتماشى مع قانون البرلمان الإيراني ويعترف بحقوقنا
أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025
ضوابط مصروفات المدارس الرسمية| قرارات نهائية من التعليم قبل العام الدراسي الجديد
وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان تنفيذ المرحلة الرئيسية لتدريب النجم الساطع 2025
وزير الاستثمار: العلاقات الاقتصادية المصرية التونسية ركيزة في توجهات الدولة للتعاون الإقليمي
مصر تلامس الحلم.. تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026
مستشفيات غزة تستقبل 34 شهيدا في غارات إسرائيلية على القطاع
شعوذة.. سقوط دجال كرموز بعد الإستيلاء على أموال المواطنين بزعم العلاج الروحانى
تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات
الحكومة تسرع وتيرة تطوير دهب لتحويلها إلى نموذج عالمي للتنمية المستدامة
يوسف القعيد خلال مناقشة مجموعة قصصية: مصر تفاجئنا بمواهب لم نتوقعها
اقتصاد

وزير الإسكان يوجه برد قيمة جدية الحجز دون أي خصومات لمن لم يتم حجز وحدات لهم

آية الجارحي

استجابة لشكاوى عدد من المواطنين، تابع المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق المجتمعات العمرانية، موقف حجز الوحدات السكنية التى تمت إتاحتها بالطرح الأخير من خلال بنك الإسكان والتعمير بأسبقية الحجز "أون لاين"، في عدة مدن مثل القاهرة الجديدة والعلمين الجديدة ومدن الصعيد وغيرها، ضمن الطرح الأخير المجمع المرحلى لعدد 400 ألف وحدة فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ضمن مشروعات الإسكان المتوسط وفوق متوسط مثل مشروع ديارنا ومشروع جنة وسكن مصر، والتي تضمنت إتاحة تسهيلات في السداد لمدة تصل إلى 10 سنوات.

وأكد المهندس شريف الشربينى، مراجعة موقف حجز تلك الوحدات وتلقى الشكاوى من المتقدمين للحجز على الخط الساخن رقم 19995 والبريد الإلكترونى [email protected]، وتشكيل فريق عمل لبحث الشكاوى الواردة من المواطنين.

ووجه وزير الإسكان، برد قيمة جدية حجز الوحدات السكنية للمواطنين الذين لم يتمكنوا من حجز وحدات بهذا الطرح دون أي خصومات.

حكم استخدام الفيزا في الشراء

سعر الذهب

المتهمان

الراحل أحمد الدجوي وشقيقه عمرو

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

سعر الدولار

دواجن

ارشيفية

يوم روحي لعمال الكنائس

وزير الصحة والسكان

العدوان الإسرائيلي على قطر

طريقة عمل سلطة بالرمان فى دقائق بمذاق لا يقاوم

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان تنفيذ المرحلة الرئيسية لتدريب النجم الساطع 2025

للنشر ١ونص م)) لوك جديد.. دينا الشربيني تستعرض جمالها من أحدث جلسة تصوير

بعد إضاءة لمبة الزيت.. إلى أي مدى يمكنك مواصلة قيادة السيارة؟

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان تنفيذ المرحلة الرئيسية لتدريب النجم الساطع 2025

إسماعيل الشيخ

شحاتة السيد

عادل نصار

د. آية الهنداوي

محمد مندور

