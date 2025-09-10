وزير الإسكان يوجه برد قيمة جدية الحجز دون أي خصومات لمن لم يتم حجز وحدات لهم

استجابة لشكاوى عدد من المواطنين، تابع المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق المجتمعات العمرانية، موقف حجز الوحدات السكنية التى تمت إتاحتها بالطرح الأخير من خلال بنك الإسكان والتعمير بأسبقية الحجز "أون لاين"، في عدة مدن مثل القاهرة الجديدة والعلمين الجديدة ومدن الصعيد وغيرها، ضمن الطرح الأخير المجمع المرحلى لعدد 400 ألف وحدة فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ضمن مشروعات الإسكان المتوسط وفوق متوسط مثل مشروع ديارنا ومشروع جنة وسكن مصر، والتي تضمنت إتاحة تسهيلات في السداد لمدة تصل إلى 10 سنوات.

وأكد المهندس شريف الشربينى، مراجعة موقف حجز تلك الوحدات وتلقى الشكاوى من المتقدمين للحجز على الخط الساخن رقم 19995 والبريد الإلكترونى [email protected]، وتشكيل فريق عمل لبحث الشكاوى الواردة من المواطنين.

ووجه وزير الإسكان، برد قيمة جدية حجز الوحدات السكنية للمواطنين الذين لم يتمكنوا من حجز وحدات بهذا الطرح دون أي خصومات.