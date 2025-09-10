قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انتهوا من ذلك الآن.. عائلات الرهائن تطالب بإنهاء حرب الإبادة في غزة
الرئيس السيسي يستقبل رئيسة الحكومة التونسية لبحث تعزيز العلاقات الثنائية
مانشستر سيتي يعلن غياب عمر مرموش عن مباراة يونايتد
رئيس الإمارات: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة انتهاكٌ لسيادة قطر ويهدد أمن المنطقة
تأجيل عرض ابنتي ابراهيم سعيد على خبيرين نفسي واجتماعي لـ 15 سبتمبر
وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين
برعاية مصرية.. السعودية ترحب باستئناف التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية
اصطدمت السيارة بالكمين.. إصابة شخصين على طريق جمصة
قريباً .. طرح وحدات سكنية وقطع أراض مميزة ومتخللات بعدد من المدن الجديدة مع سداد كامل الثمن
رئيس الإمارات: الاعتداء على قطر يقوض أمن المنطقة واستقرارها
شراكة استراتيجية بين الصحة والإنتاج الحربي لتحسين الخدمات الطبية للمواطنين
مفاجأة .. الشرع يزور الحليف الرئيسي لبشار الأسد || ما السبب ؟
فن وثقافة

بفستان أسود.. ميرنا نور الدين تستعرض جمالها عبر إنستجرام

ميرنا جميل
ميرنا جميل
ميرنا محمود

شاركت الفنانة ميرنا جميل جمهورها صورة جديدة عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام.

وظهرت ميرنا جميل بإطلالة لافتة ، حيث ارتدت فستان مشجر باللون الاسود ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

وكانت قد أعلنت منصة «Watch It»عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» عن ضيف أحدث حلقات برنامجها الأصلي «فضفضت أوي»، والذي يقدمه المخرج معتز التوني، حيث تحل الفنانة ميرنا جميل ضيفة الحلقة الجديدة المقرر عرضها غدًا، الأربعاء.

ونشرت المنصة صورة جمعت التوني بضيفته، مشيرة إلى أن الحلقة ستتضمن حوارًا عفويًا وصريحًا مع ميرنا، تتحدث خلاله عن طفولتها، وبعض تفاصيل حياتها الشخصية، إلى جانب محطات من مشوارها الفني.

ويُعد برنامج «فضفضت أوي» من أحدث إنتاجات منصة Watch It، حيث يقدم للجمهور لقاءات مختلفة مع نجوم الفن بعيدًا عن الطابع التقليدي لبرامج الحوارات.

ويعتمد البرنامج على كشف مواقف طريفة وكوميدية في حياة الفنانين، إلى جانب أسرار لم تعرض من قبل.

البرنامج مكوّن من 30 حلقة تُعرض أسبوعيًا كل يوم أربعاء عبر المنصة الرقمية، واستضاف مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم: كريم محمود عبدالعزيز، منة شلبي، محمد رضوان، محمد ثروت، هشام ماجد، عمرو يوسف، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، الدكتور أشرف زكي، محمد القس، رحمة أحمد، سامي مغاوري، محمد ممدوح، أوس أوس، ميمي جمال، ميرنا جميل، أيمن وتار، أحمد فتحي، هالة فاخر، عبدالرحمن «توتا»، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع وغيرهم.

ميرنا جميل صور ميرنا جميل اطلالات النجوم اعمال ميرنا جميل

بعد أول لقمة.. هذا ما يحدث لجسمك مع الأكل السريع

طريقة عمل البط المحمر المسلوق بشكل سهل وسريع

طريقة عمل ألواح البروتين بالشوكولاتة بديل مثالي للسناك الجاهز فى 15دقيقة

مبلغ صادم.. سعر توب بسمة بوسيل يثير الجدل

