وزير الخارجية الكويتي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد محمد جابر أبو الوفا سفير مصر الجديد

تسلم وزير خارجية الكويت، عبدالله اليحيا، اليوم /الأربعاء/، نسخة من أوراق اعتماد سفير مصر لدى الكويت، محمد جابر أبو الوفا، وذلك خلال اللقاء الذي جرى اليوم في ديوان الوزارة.

وأعرب وزير الخارجية الكويتي عن أمنياته للسفير الجديد بالتوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين بمزيد من الازدهار والتقدم.

وشغل السفير أبو الوفا منصب نائب مساعد وزير الخارجية والهجرة للمنظمات والتجمعات الأفريقية، كما عمل سفيرا لمصر في تنزانيا، وتقلد العديد من المناصب في وزارة الخارجية المصرية وسفاراتها في الخارج ومنها منصب نائب سفير مصر في الكويت في الفترة من 2012 إلى 2016.

ويأتي تعيين السفير أبو الوفا خلفا للسفير أسامة شلتوت الذي انتهت فترة خدمته في الكويت والتي بدأت في سبتمبر عام 2021.