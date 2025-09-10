فتح" ترحب بقرار الاتحاد الأوروبي وقف المساعدات لإسرائيل وإنشاء مجموعة مانحين لفلسطين

رحبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" بالقرار الصادر عن المفوضية الأوروبية بوقف المساعدات الثنائية المباشرة لإسرائيل، وبمبادرة الاتحاد الأوروبي لتأسيس مجموعة مانحين لدعم الشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة، في ظل ما يتعرض له من عدوان متواصل وانتهاكات صارخة للقانون الدولي.

وقالت فتح - في بيان على لسان المتحدث باسمها في أوروبا جمال نزال، اليوم /الأربعاء/، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إن هذا الموقف يعد خطوة إيجابية تعكس تحوّلًا نوعيًا في الموقف الأوروبي تجاه ممارسات الاحتلال، ورفضًا لصمت المجتمع الدولي المستمر لعقود عن الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، وتحديدًا في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

وأضافت أن قرار الاتحاد الأوروبي هذا يشكّل رسالة سياسية وأخلاقية واضحة مفادها أن استمرار إسرائيل في سياساتها العدوانية، وسياسة العقاب الجماعي، وهدم المنازل، واستهداف المدنيين، لن يمر دون محاسبة دولية، مثمنة توجه الاتحاد الأوروبي نحو دعم الفلسطينيين عبر مجموعة مانحين مخصصة لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس التزام أوروبا بالقيم الإنسانية وحق الشعوب في تقرير مصيرها.

ودعت حركة فتح، المجتمع الدولي إلى البناء على هذه الخطوة، من خلال فرض مزيد من الإجراءات الرادعة على الاحتلال، ومواصلة الضغط من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني إلى الحرية والاستقلال، وفق قرارات الشرعية الدولية.

