مؤلفة حكاية هند: شخصية الزوج النرجسي في المسلسل عرضت بدقة علمية

أكدت المؤلفة هند عبد الله، كاتبة حكاية "هند" ضمن مسلسل “ما تراه ليس كما يبدو”، أن تجربتها الشخصية مع زواجها من شخص نرجسي ألهمتها لتقديم هذه الشخصية في مسلسل “ما تراه ليس كما يبدو”، مشيرة إلى أنها حرصت على أن يكون الطرح واقعيا وعلميا.

وأوضحت عبد الله خلال حوارها ببرنامج “أنا وهو وهي”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أنها استعانت باستشارات نفسية خلال كتابة الحلقات، للتأكد من دقة تجسيد اضطراب النرجسية، قائلة: "حرصت على أن يعكس كل رد فعل عرضا من أعراض هذا الاضطراب، والحمد لله تواصلنا مع أطباء نفسيين أكدوا صحة المعالجة الدرامية".

ولفتت إلى أن النرجسية لا تقتصر على الرجال فقط، بل قد تكون في النساء أيضًا، لكن السياق الدرامي للقصة ركز على النموذج الذكوري.

وأشارت إلى أن شخصية "هند" أثارت جدلًا واسعًا بين الجمهور، لأن مجتمعاتنا غالبًا ما تميل إلى لوم الضحية بدافع ثقافة اجتماعية متوارثة، وليس بالضرورة من باب القسوة.