فاطمة محمد علي تكشف كواليس شخصيتها في مسلسل ما تراه ليس كما يبدو حكاية هند (فيديو)

تألقت الفنانة فاطمة محمد علي في مسلسل ما تراه ليس كما يبدو حكاية هند.

وقالت فاطمة محمد علي في لقاء لموقع صدى البلد: "

قدمت شخصية زوجة والد هند، هي نموذج بعيد عن شكل زوجه الأب فهي مثل أمها وحنونة عليها".

و أضافت فاطمة محمد “الشخصية تشبهني في الحنية والخوف علي أولادها”.

تابعت فاطمة محمد علي “مسلسل ما تراه ليس كما يبدو حكاية هند مسلسل اجتماعي مهم”.



واختتمت فاطمة محمد علي “سعيدة بالعمل مع كل فريق العمل والكواليس كلها تعاون وإيجابية”.



يذكر أن حكاية "هند" من بطولة ليلى أحمد زاهر، حازم إيهاب، هاجر الشرنوبي، مؤمن نور، ياسمين رحمي، والفنانة القديرة حنان سليمان، الفنان القدير عزت زين ، عزوز عادل ، فاطمة محمد علي ، من تأليف هند عبدالله وإخراج خالد سعيد.



