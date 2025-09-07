قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تم اختياره بعناية فائقة.. محلل رياضي يشيد بـ منتخب مصر الثاني أمام تونس
مدحت عبدالهادي: الزمالك لا يملك شكلاً.. وتشعر أنه فريق «هواة»
نجم الأهلي السابق: مواجهة بوركينا فاسو «نقطة فاصلة».. ويقترح تشكيلًا هجوميًا قويًا
92 شهيدًا فلسطينيًا الليلة.. إسرائيل تقصف الأبراج السكنية وتدعو الأهالي للفرار من غزة
الممثل الخاص للرئيس الروسي: بوتين وترامب سيمنعان حدوث حرب عالمية ثالثة
سفير مصر في بوركينا فاسو: الجماهير البوركينية تترقب وصول المنتخب الوطني لمشاهدة محمد صلاح
أملٌ جديد لمرضى السرطان .. لقاح روسي آمن وفعّال وجاهز الآن | تفاصيل
مظاهرات ومواجهات.. غاز مسيل للدموع وقنابل صوتية لتفريق المحتجين في صربيا
مهاجم الأهلي السابق يتوقع مفاجآت في صفوف الفراعنة ضد بوركينا فاسو
سمير كمونة: حسام حسن يتغلب على الغيرة والانتقادات ويقود الفراعنة نحو المونديال
إسرائيل تموّل جوجل بـ 45 مليون دولار لتجميل صورتها في غزة | تفاصيل
10 اختصاصات لـ المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بقانون العمل الجديد.. تعرّف عليها
فن وثقافة

حازم إيهاب يوجّه رسالة لعائلته بعد نجاحه في حكاية «هند».. ماذا قال؟

حازم إيهاب يوجه رسالة لعائلته بعد نجاحه في حكاية "هند"
حازم إيهاب يوجه رسالة لعائلته بعد نجاحه في حكاية "هند"
علا محمد

وجّه الفنان الشاب حازم إيهاب رسالة لعائلته وأصدقائه بعد نجاحه في حكاية "هند" من مسلسل «ما تراه ليس كما يبدو»، معبرًا عن سعادته بردود أفعالهم علي المسلسل .


وكتب حازم إيهاب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"من ساعة ما قررت امثل كنت بستنى اشوف رد فعل شغلي في عيون وافعال الناس .. كلمة حلوة .. صورة مفجأة .. نقد محترم .. بس المرة دي ليها طعم تاني خالص لما انتوا اللي كنتوا مبسوطين .. فرحتكم ودعمكم ليا بنزين يخليني افضل طول الوقت باحلم وبسعى اني اكون حاجة كبيرة

وأضاف :"ربنا يخليكم ليا.
بحبكم من كل قلبي ".

وقد علقت هدى زاهر، زوجة الفنان أحمد زاهر، على أداء الفنان حازم ايهاب، في مسلسل ما تراه ليس كما يبدو.

وكتبت هدى زاهر، عبر ستوري حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: “بالرغم اني متغاظة منك اوي وعايزة ادخل اكل دماغك واخلص المسلسل بقى لاني تعبت”.

وتابعت: “لكن شهادة حق برافو اولا على جرأتك في قبول الدور مش اي ممثل هيقلق يلعبه الا اذا كان ممثل شاطر وواثق من نفسه، عندك نضوج فني رهيب الفترة الجاية ان شاء الله ربنا هيكرمك”.

الفنان الشاب حازم إيهاب حازم إيهاب الشاب حازم إيهاب في حكاية هند مسلسل «ما تراه ليس كما يبدو» هدى زاهر أحمد زاهر الفنان حازم ايهاب

قطع الكهرباء

بعد قطعها 3 أيام.. موعد انتظام التيار الكهربائي في 20 قرية وعزبة بأسيوط

حسام حسن

فيفا يفاجئ منتخب مصر بقرار جديد بعد الفوز على إثيوبيا .. ماذا حدث؟

جون إدوارد

جون إدوارد يفاجئ نجم الزمالك بعد أنباء توقيعه للأهلي .. ما القصة؟

صلاة الخسوف

إقامة صلاة الخسوف غداً.. اعرف وقتها وكيفيتها و5 سنن فعلها النبي عند حدوث الظاهرة

صورة أرشيفية

جريمة تهز الصعيد .. طالبة تُلقي رضيعها بقطار «سوهاج ـ قنا» | تفاصيل

منبر المسجد

وزارة الأوقاف: اعتلاء المنابر للمعتمدين فقط

سيرجيو كونسيساو

خاص.. تفاصيل مدوية بشأن مدرب الأهلي الجديد

خسوف القمر

موعد خسوف القمر .. الأزهر يكشف صفة صلاته ووقتها

بالصور

فستان البحر.. ليلى علوي تخطف الأنظار بظهورها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

كلاكيت تاني مرة .. إصابة 4 أشخاص في انهيار جزئي لمنزل بشارع مولد النبي بالزقازيق|صور

الشرقية
الشرقية
الشرقية

احترس .. فرط بكتيريا الأمعاء يحدث بسبب هذه الأشياء

بكتيريا الامعاء
بكتيريا الامعاء
بكتيريا الامعاء

تحذير عاجل.. مشروبات الدايت تدمر المخ والدماغ

المشروبات الغازية الدايت
المشروبات الغازية الدايت
المشروبات الغازية الدايت

فيديو

الدكتور محمود سامي قنيبر

الرئيس السيسي كلمه يباركله .. من هو الدكتور البطل محمود سامي قنيبر؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

