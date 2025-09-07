حازم إيهاب يوجّه رسالة لعائلته بعد نجاحه في حكاية «هند».. ماذا قال؟

وجّه الفنان الشاب حازم إيهاب رسالة لعائلته وأصدقائه بعد نجاحه في حكاية "هند" من مسلسل «ما تراه ليس كما يبدو»، معبرًا عن سعادته بردود أفعالهم علي المسلسل .



وكتب حازم إيهاب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"من ساعة ما قررت امثل كنت بستنى اشوف رد فعل شغلي في عيون وافعال الناس .. كلمة حلوة .. صورة مفجأة .. نقد محترم .. بس المرة دي ليها طعم تاني خالص لما انتوا اللي كنتوا مبسوطين .. فرحتكم ودعمكم ليا بنزين يخليني افضل طول الوقت باحلم وبسعى اني اكون حاجة كبيرة

وأضاف :"ربنا يخليكم ليا.

بحبكم من كل قلبي ".

وقد علقت هدى زاهر، زوجة الفنان أحمد زاهر، على أداء الفنان حازم ايهاب، في مسلسل ما تراه ليس كما يبدو.

وكتبت هدى زاهر، عبر ستوري حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: “بالرغم اني متغاظة منك اوي وعايزة ادخل اكل دماغك واخلص المسلسل بقى لاني تعبت”.

وتابعت: “لكن شهادة حق برافو اولا على جرأتك في قبول الدور مش اي ممثل هيقلق يلعبه الا اذا كان ممثل شاطر وواثق من نفسه، عندك نضوج فني رهيب الفترة الجاية ان شاء الله ربنا هيكرمك”.