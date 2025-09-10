الإعدام لـ 2 والمؤبد لسائق لاتهامهم بقتل شخص في الخانكة

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر، وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبد اللطيف، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأحمد محمد حماد محمد، وأمانة سر محمد الخضرى، ولطيف عبد الجواد، بالإعدام شنقا، لصاحب محل أعلاف وعامل، وكذلك السجن المؤبد لسائق، وبراءة المتهم الرابع، لاتهامهم بقتل شخص بعد التربص له ومطاردته والتعدي عليه بالضرب باستخدام قطع حجرية وعصي بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفوه.



وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 4034 لسنة 2022 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3971 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهمين "وليد ح س"، هارب، صاحب محل أعلاف، و"مجدي ح س"، محبوس، عامل، و"حسيني م ح"، محبوس، سائق، و"علي أ ص"، هارب، بدون عمل، وجميعهم مقيمين دائرة مركز الخانكة، لأنهم بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، قتلوا المجنى عليه حمدى على صويلح حسين عمداً مع سبق الإصرار والترصد.



وتابع أمر الإحالة، أنه على إثر خلاف بينهم عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك أدوات إعتداء "عصى وقطع حجرية"، وترصدوه في الأماكن التي أيقنوا سلفاً مروره فيها، ونفاذاً لم انعقدت عليه عزائمهم تحينوا الفرصة وطارده الأول والثاني بسيارة قيادة أولهما، بينما كمن له الثالث والرابع بالمكان الذي أيقنوا مروره فيه، وما أن ظفروا به كالوا له عدة ضربات بأدوات الاعتداء سالفة الذكر - بنية إزهاق روحه، فأحدثوا ما به من إصابات أبان عنها تفصيلاً تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.



وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً "مسدس فردى الإطلاق"، كما حازوا وأحرزوا أدوات "عصى وقطع حجرية"، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.