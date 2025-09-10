محافظ القليوبية : نقل مصاب حريق الشدية ببنها لاستكمال علاجه بمركز متخصص

وجّه المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بنقل الشاب المصاب في حادث حريق منطقة الشدية بمدينة بنها – والذي وقع منذ أسابيع – إلى مركز متخصص في جراحات التجميل والحروق، يملكه الأستاذ الدكتور إبراهيم كامل، أستاذ جراحات التجميل والوجه والفكين بكلية الطب بجامعة عين شمس ومستشار المحافظ لشئون الصحة.



وجاء هذا التوجيه بهدف ضمان حصول المصاب على أفضل رعاية طبية متخصصة، واستكمال مراحل العلاج بما يحقق أفضل النتائج التجميلية وإزالة آثار الحروق.



وتم بالفعل نقل الحالة إلى المركز الطبي، حيث بدأ الفريق المعالج في وضع خطة علاجية متكاملة، شملت إجراء أولى جلسات العلاج بالليزر، مع تحديد مواعيد متابعة دورية لمراحل التعافي.



وأكد محافظ القليوبية، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بمثل هذه الحالات، موضحًا أن ما يتم تقديمه من دعم ورعاية هو أقل ما يمكن تجاه شاب خاطر بحياته لإنقاذ رجل مسن من ألسنة النيران أثناء الحريق.



وشدد المحافظ على أن المحافظة لن تدخر جهدًا في توفير كافة أوجه الدعم والرعاية الطبية والنفسية للمصاب حتى يتماثل للشفاء الكامل، مشيرًا إلى أن التضامن المجتمعي ودور الأطباء المتخصصين يعكس حرص الدولة على تخفيف معاناة المواطنين في الأزمات الطارئة.