جوائز بـ ربع مليون جنيه.. رئيس جامعة الأزهر يتفقد اختبارات مسابقة القراءة الحرة
أحمد موسى: الهجوم الإسرائيلي على قطر تم بعلم الولايات المتحدة
وول ستريت جورنال: الضربة الإسرائيلية في الدوحة تفاقم عزلة تل أبيب وتجهض المسار التفاوضي
مد توفيق أوضاع الأجانب عامًا.. مجلس الوزراء يوافق على 16 قرارًا اليوم
قرار عاجل فى الأهلي بشأن كأس عاصمة مصر
مفاجآت مقتل محامي حلوان.. جريمة بالخطأ ولغز السيدة المسجلة| صور
حقيقة شكوى النادي الأوكراني ضد الزمالك بسبب خوان ألفينا
اللواء وائل ربيع: قاعدة محمد نجيب تم تجهيزها على أعلى مستوى
اتقـ..تل ما انتـ..حرش.. أسرار صادمة في قضية أحمد الدجوي يكشفها تقرير جنائي جديد
ماذا يخفي وراءه؟.. باب صخري عملاق غامض في كازاخستان
خالد طلعت يرد على منتقدي حسام حسن بسبب سهولة المجموعة
بمشاركة بيراميدز..الكشف عن مكان وموعد كأس الانتركونتيننتال
محافظات

محافظ القليوبية يبحث مع رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار آليات تنفيذ برامج محو الأمية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
إبراهيم الهواري

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اجتماعًا بديوان عام المحافظة مع اللواء رائد هيكل، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، لبحث سبل التعاون لتنفيذ برامج محو الأمية وتعليم الكبار وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي وتنمية الحرف اليدوية.


وأكد المحافظ أن ملف محو الأمية يعد من أولويات العمل بالمحافظة، مشيرًا إلى أهمية تكامل الجهود مع جامعة بنها والجهات التنفيذية المختصة لربط برامج محو الأمية بالتدريب على الحرف اليدوية والمشروعات الصغيرة، بما يسهم في تمكين المواطنين اقتصاديًا وتحسين مستوى معيشتهم.


كما تناول اللقاء بحث آليات استغلال منشآت وزارة التضامن الاجتماعي ضمن مبادرة "حياة كريمة" بمركز شبين القناطر لتنفيذ أنشطة الهيئة، خاصة ما يتعلق بالمشروعات الحرفية وبرامج التدريب المهني.


ومن جانبه، أشاد اللواء رائد هيكل بجهود محافظة القليوبية في دعم ملف محو الأمية وتعليم الكبار، مؤكدًا أن التعاون مع مختلف الجهات الشريكة يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مجال التنمية المستدامة وبناء الإنسان المصري.


حضر اللقاء أشرف بدوي مدير فرع محو الأمية وتعليم الكبار بالقليوبية، إلى جانب مشاركة الائتلاف المكوّن من ممثلي المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

